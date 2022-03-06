خورفكان والفجيرة يسيطران على ذهب «المصارعة الشاطئية»

أبوظبي (الاتحاد)

سيطر فريقا خورفكان والفجيرة للفنون القتالية، على صدارة نهائي مسابقة دوري المصارعة الشاطئية للأشبال والناشئين، التي نظمها اتحاد المصارعة والجودو، بشاطئ منطقة الخان في الشارقة، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وشهدت مشاركة 122 لاعباً من 6 أندية.

ونجح فريق خورفكان في الفوز بلقب فئة الأشبال برصيد 6 ميداليات ملونة (3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين)، وجاءت الذهبيات عن طريق حمد عبد الله في وزن تحت 35 كجم، ومحمد الرئيسي في وزن تحت 40 كجم، ومحمد النقبي في وزن تحت 50 كجم، وحل في المركز الثاني فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية بذهبيتي عبد الله الكياني التي أحرزها في وزن تحت 60 كجم، وعبد الله بسام في وزن فوق 70 كجم، وحل في المركز الثالث فريق الأنصار الشارقة.

أما فئة الناشئين فقد سيطر عليها فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية بعد منافسة قوية مع فريق نادي خورفكان، وتمكن الفجيرة من الفوز بـ 11 ميدالية منها 3 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات، ونال ذهبيات خورفكان فهد سلطان في وزن تحت 60 كجم، وراشد أصغر في وزن تحت 70 كجم، ومحمد خالد في وزن فوق 80 كجم، بينما أحرز ذهبيتي خورفكان حمد الهاشمي في وزن تحت 80 كجم، وهوتي شاهين في وزن تحت 50 كجم، وحل فريق الأنصار الشارقة في المركز الثالث.

وفي ختام البطولة، قام محمد جاسم أمين السر المساعد وأحمد سليمان البلوشي عضو مجلس الإدارة بتتويج الفائزين.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بارتفاع المستوى الفني للمصارعة الشاطئية التي وجدت اهتمام الأندية الأعضاء، وجدد الدرعي الشكر لمجلس الشارقة الرياضي، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) لمساهمتهم في النجاحات التي تحققت.