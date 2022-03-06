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الرياضي
«اليونايتد» جاهز لتلبية مطالب ديمبلي!
«اليونايتد» جاهز لتلبية مطالب ديمبلي!
6 مارس 2022 12:19

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


يُولي مانشستر يونايتد الإنجليزي اهتماماً كبيراً، بالحصول على خدمات الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل «الميركاتو الصيفي»، وكشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية النقاب عن أن «الشياطين الحمر»، جاهز تماماً من الناحية المادية، لتلبية طلبات ديمبلي، والفوز به عند انتهاء عقده في يونيو المقبل.
وحقيقة الأمر أن ديمبلي يحظى باهتمام «اليونايتد» منذ سنوات عديدة، وعاد الاهتمام مؤخراً بعد أن أوشك ديمبلي على الرحيل عن «البارسا» بنهاية الموسم، بعد أن رفض كل عروض التجديد التي قدمتها له إدارة «البارسا»، لتمسكه بعدم تخفيض راتبه، بل والمطالبة بزيادته، وأيضاً المطالبة بالحصول على مكافأة توقيع، وزيادة عمولة وكيله.
ولا يزال ديمبلي يلعب ويتألق في صفوف «البلاوجرانا»، بعد فترة تجميد لم تستمر طويلاً لحاجة الفريق إلى جهوده، بناء على طلب تشافي هيرنانديز المدير الفني الذي رأى أن يستفيد منه رياضياً بدلاً من تجميده، لأن التجميد عقاب للنادي أكثر منه عقاباً للاعب، ولاسيما أنه شخصياً معجب بأدائه ويراه مفيداً جداً للفريق، وهو ما أثبته ديمبلي بالفعل خلال المباريات التي شارك فيها مؤخراً، وآخرها مباراة أتليتك بلباو في الدوري الإسباني «الليجا» التي سجل فيها هدفاً عالمياً وصنع 3 أهداف أخرى.
ورغم كل هذه التصريحات الإيجابية تجاه ديمبلي من تشافي أو حتى من زملائه في الفريق وفي مقدمتهم الجابوني بيير- إيميريك أوباميانج صديقه السابق في بروسيا دورتموند، إلا أنه مازال مصراً على الرحيل، ولم تظهر منه أي بادرة تنم على أنه في طريقه لتغيير رأيه، وهذا ما دفع مانشستر يونايتد إلى الاقتراب بقوة للفت نظر اللاعب إلى رغبة «الشياطين» في الحصول على توقيعه في الصيف المقبل.

الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي
برشلونة
مانشستر يونايتد
عثمان ديمبلي
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