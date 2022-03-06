«الرباعي» يحتفل بـ «الباكورة»



معتصم عبدالله (دبي)



شهدت «الجولة 18» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، احتفال أربعة لاعبين في الوصل، واتحاد كلباء، والظفرة بـ «باكورة» أهدافهم في الدوري، بعدما تنوع رصيد مشاركاتهم على صعيد المواسم والمباريات، ما بين الظهور للمرة الأولى في الموسم الحالي، ومشاركات مستمرة للبعض الآخر على مدار أكثر من موسم.

وجاءت مباراة الوصل وضيفه اتحاد كلباء، والتي حُسمت بالتعادل الإيجابي 1-1 في الواجهة، على صعيد «أهداف الباكورة»، بعدما افتتح غانم أحمد التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 63 من تسديدة خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بدفاع «النمور»، وأكملت طريقها إلى داخل الشباك، وهو الهدف الأول لغانم «22 عاماً» في مباراته السابعة في الدوري، على مدار أربعة مواسم، منذ أول ظهور موسم 2018- 2019.

وأعادت رأسية المدافع عبدالسلام محمد «النمور» إلى أجواء المباراة، وحسم المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1، وهو الهدف الأول لعبدالسلام في الدوري، خلال مباراته الـ 96، بعدما سبق له المشاركة مع العين وبني ياس، وصولاً إلى محطته الحالي مع اتحاد كلباء، بداية من موسم 2019- 2020، من دون أن ينجح في تسجيل أي هدف.

وبرز في مباراة الظفرة أمام ضيفه خورفكان، والتي حسمها «الفارس» بنتيجة 4-1، «الثنائي» لوكاس كانديدو وجويلهرم، بعدما سجلا الهدفين الثاني والرابع، وهي المرة الأولى التي ينجح فيها «الثنائي» في زيارة شباك المنافسين في الدوري.

وبعيداً عن «أهداف المرة الأولى»، منح رافايل أنتونيو لاعب العين فريقه «نقطة ثمينة» بالتعادل مع العروبة 1-1، بعدما سجل هدف التعادل، قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي، وهو أول هدف في الدوري خلال الموسم الحالي 2021- 2022 للمدافع المقيم، والثاني في مشواره مع «الزعيم»، بعد الأول في مباراة النصر 2-1 ضمن «الجولة 10» للموسم الماضي 2020- 2021.