نصيحة ريفالدو إلى فيرمينو



أنور إبراهيم (القاهرة)



تراجع دور البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي، ولم يعد يشارك بصفة أساسية إلا قليلاً، منذ أن تعاقد «الريدز» مع البرتغالي دييجو جوتا، وتفاقم الوضع بعد انضمام الكولومبي لويس دياز مؤخراً إلى الفريق، قادماً من بورتو البرتغالي.

وترتيباً على هذا الوضع، طالب الكثيرون من عشاق نجم «السامبا» بضرورة رحيله، والبحث عن تحدٍ جديد في نادٍ آخر.

غير أن هذا الكلام لم يعجب مواطنه الأسطورة ريفالدو المتوج بـ «مونديال 2002» مع منتخب البرازيل، ونصح فيرمينو بأن يقاتل، من أجل حجز مكان ثابت له في التشكيلة الأساسية.

وقال ريفالدو الحاصل على الكرة الذهبية عام 1999، موجهاً كلامه لفيرمينو: الرحيل ليس هو الحل الأمثل، ودعا اللاعب إلى الدخول في تحدٍ مع نفسه، من أجل إثبات قيمته الحقيقية مجدداً.

وأضاف ريفالدو في مقاله الأسبوعي عبر موقع «Betfair» (بيتفير): يطالب الكثيرون فيرمينو بضرورة مغادرة «الأنفيلد» هذا الصيف، حتى لا يعرّض مكانه في منتخب البرازيل للخطر، بسبب عدم مشاركته بانتظام في مباريات ليفربول، وهو الذي ينتظر بلهفة الانضمام إلى منتخب بلاده قبل انطلاق «مونديال 2022»، ولكني لا أوافق هؤلاء وأرى أن عليه، بمجرد عودته من إصابته الأخيرة وشفائه التام، أن يتمسك بالفرصة ويواصل القتال لاستعادة مكانه لاعباً أساسياً في ليفربول، لأنه مازال يملك الموهبة والمهارة والإمكانيات المطلوبة في المهاجم.

وتابع ريفالدو قائلاً: التوقيع لنادٍ جديد مع اقتراب كأس العالم 2022، ينطوي على مخاطرة كبيرة، من دون أي ضمانات، لأنه ليس من المؤكد أن يلعب أساسياً في فريقه الجديد، ولهذا أرى أن الأفضل له أن يبقى في «الأنفيلد»، وأن يقنع الألماني يورجن كلوب من جديد بجدارته لاعباً أساسياً.

ولعب فيرمينو هذا الموسم 23 مباراة، منها 13 مباراة فقط أساسياً، وترتيبه الخامس بين المهاجمين، من حيث المشاركة في المباريات، لدرجة إنه يأتي بعد أليكس شامبرلاين، أما بالنسبة للوقت الذي يلعبه، يأتي في المركز 13 بين اللاعبين الأكثر مشاركة، وعلى مستوى الإحصائيات، سجل فيرمينو 8 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى.