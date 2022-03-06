10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
«البارسا» يفرض السرية على صفقة «الفتى الذهبي»!
«البارسا» يفرض السرية على صفقة «الفتى الذهبي»!
6 مارس 2022 10:41

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


يفرض برشلونة الإسباني سياجاً من السرية الشديدة بشأن تحركاته، من أجل الفوز بصفقة المهاجم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، وإقناعه بالتوقيع لـ «البارسا» في سوق الانتقالات الصيفية القادمة «الميركاتو الصيفي».
ومن هذا المنطلق لم يشأ تشافي هيرنانديز المدير الفني، أن يؤكد أو ينفي ما تردد من أنباء طوال أسبوع مضى، عن لقائه مع «الفتى الذهبي» في مدينة ميونيخ الألمانية، حيث يواصل هالاند التأهيل من الإصابة العضلية التي أبعدته عن الملاعب منذ آخر يناير الماضي.
ورغم أن الصحافة الإسبانية كلها تحدثت عن «اللقاء السري»، الذي حضره إلى جانب تشافي، جوردي كرويف مستشار خوان لابورتا رئيس النادي «الكتالوني»، إلا أن تشافي تملص من الإجابة على أي سؤال يتعلق بهذا الملف وراوغ الصحفيين، وإن كان لم يستطع أن يمنع الضوضاء والإشاعات التي ترددت في هذا الشأن. 

وقال موجهاً كلامه للصحفيين: هالاند ؟ لا أستطيع تقديم أية تفاصيل، وكل ما يمكنني قوله إننا نعمل من أجل حاضر ومستقبل هذا النادي، وعندما يكون بمقدورنا الإعلان عن شيء، سوف نفعل، مثلما أعلنا عن صفقة الفتى الواعد بابلو توري، التي أعتبرها صفقة ممتازة.
وفيما يتعلق بتعاقدات النادي «الكتالوني» الخاصة بالموسم الجديد، قال تشافي إنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، فالأولوية للموسم الحالي، وخاصة أن الفريق أصبح في وضع مطمئن بعد التعاقدات الأخيرة، وأكرر أن تلك ليست اللحظة المناسبة للحديث عن تعاقدات المستقبل، ما يعنينا هو الحاضر، وتقدمنا إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني «الليجا»، وتأهلنا للدور التالي في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، وسنواصل العمل والاجتهاد، من أجل مستقبل أفضل لـ «البلاوجرانا».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان هو الذي يقرر ويحدد اللاعبين المطلوب التعاقد معهم، خلال «الميركاتو الصيفي» المقبل، قال تشافي: نحن نعمل فريقاً واحداً بقيادة رئيس النادي، ويضم هذا الفريق ماتيو أليماني المدير الرياضي، وجوردي كرويف مستشار الرئيس وأنا، ولا أحد يقرر بمفرده أي شيء، لأننا نعمل سوياً ونقرر معاً ما يتعين عمله.
تصريحات تشافي وإن كانت غير قاطعة بشيء، تؤكد بقوة اهتمام «البارسا» بالحصول على خدمات هالاند، خاصة أنه لم يؤكد أو ينفي لقاءه بـ «الفتي الذهبي» في ميونيخ، ولكن الصحافة الإسبانية ترى أن مهمة برشلونة لن تكون سهلة، فيما يتعلق بحسم هذه الصفقة، حتى وإن كان تشافي وإدارة «الكتالوني» ينظرون إلى «الفتى الذهبي» على أنه بطل المشروع المستقبلي لـ «البارسا»، نظراً لوجود منافسين أقوياء جداً في مقدمتهم مانشستر سيتي وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

الدوري الإسباني
برشلونة
دورتموند
تشافي هيرنانديز
إيرلينج هالاند
مانشستر سيتي
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©