الريال.. «إنذار رباعي» قبل «حفل الأبطال»!



مدريد (أ ف ب)

حصّن ريال مدريد موقعه في صدارة الترتيب بـ «قلب الطاولة» على ضيفه ريال سوسيداد وفوزه عليه 4-1، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت فوزاً ثانياً توالياً لفالنسيا 3-1 على حساب غرناطة.

وسجّل أهداف الفريق الملكي الفرنسي إدواردو كامافينجا «40»، الكرواتي لوكا مودريتش «43»، الفرنسي كريم بنزيمة «76 من ركلة جزاء»، وماركو أسنسيو «79»، فيما أحرز ميكيل أويارزابال «10 من ركلة جزاء».

وبهذا الفوز الثالث على التوالي في الدوري، عزز «الميرنجي» صدارته مع 63 نقطة، وبات يملك أريحية كبيرة خصوصاً مع سقوط ملاحقه إشبيلية «الثاني مع 55 نقطة» في فخ التعادل أمام ألافيس المتواضع.

وبالتالي، تحضّر الفريق «الملكي» بأفضل طريقة لاستحقاقه الأوروبي يوم الأربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي على أرضه «فاز النادي الفرنسي ذهاباً 1- صفر».

في المقابل، كان ريال سوسيداد يمنّي النفس بفوز يمنحه ثلاث نقاط، ويضعه ولو مؤقتاً في المركز الثالث، ليعزز من خلالها مساعيه إلى خطف إحدى البطاقات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويشدد الضغط على ريال بيتيس وبرشلونة وأتلتيكو مدريد حامل اللقب.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات الرياضية، فإن كامافينجا بات ثاني أصغر لاعب يسجل هدفاً للريال من خارج منطقة الجزاء في الدوري، منذ موسم 2003-2004، عن عمر 19 عاماً و115 يوماً.

ويعتبر البرازيلي فينيسيوس جونيور هو أصغر لاعب يحقق ذلك خلال تلك الفترة عن عمر 19 عاماً و75 يوماً أمام أوساسونا في سبتمبر 2019.

من جهة أخرى، واصل فالنسيا عودته القوية في الدوري الإسباني بفوزه الثاني توالياً، وهذه المرة على حساب ضيفه غرناطة 3-1.

ومنذ خسارته القاسية أمام برشلونة 4-1 في المرحلة الخامسة والعشرين، تمرّد فالنسيا بفوز على ريال مايوركا 1-صفر، وتأهل إلى نهائي كأس إسبانيا على حساب أتلتيك بلباو.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد غرناطة عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.

وكان الشوط الثاني شاهداً على الأهداف الأربعة، فسجل البرتغالي جونسالو جيديش «48»، الأوروجوياني ماكسيميليانو جوميس «51»، وكارلوس سولير «62 من ركلة جزاء»، فيما سجل خاومي هدف غرناطة الوحيد في مرمى فريقه من طريق الخطأ «56».

وعاد إسبانيول إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه خيتافي بهدفين نظيفين، وأحرز إسبانيول الهدفين في غضون عشر دقائق، من لاعبين أوروجوانيين، الأول عن طريق مدافعه لياندرو كابريرا «17»، والثاني عن طريق مدافع خيتافي إيريك كاباكو «27» بالخطأ في مرماه.

وبالتالي، رفع النادي «الكاتالوني» رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

في المقابل، مني فياريال بانتكاسة عندما سقط بهدف نظيف أمام أوساسونا، وكان فياريال أنعش آماله في الصراع على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الكاسح على إسبانيول 5-1 في المرحلة الماضي.

غير أن هدف الأرجنتيني إيزيكييل أفيلا لأوساسونا «63»، منح الأخير ثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع، فيما تراجع فياريال إلى المركز السابع بتجمد رصيده عند 42 نقطة.