ديلور يُسقط «كتيبة ميسي» بـ «الضربة القاضية»!



باريس (أ ف ب)

أسقط نيس ضيفه باريس سان جيرمان بـ «الضربة القاضية»، عندما أحرز له الجزائري الدولي أندي ديلور هدفه الوحيد قبل نهاية المباراة بدقيقتين، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وضرب نيس عصفورين بحجر واحد، لأنه صعد إلى المركز الثاني موقتاً برصيد 49 نقطة متفوقاً بفارق نقطتين عن مرسيليا الثالث، لكنه ما زال يبتعد بفارق 14 نقطة عن فريق العاصمة المتصدر، وعزز نيس أيضاً حظوظه بالتأهل المباشر إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

وكان سان جيرمان يمني النفس بالثأر من نيس الذي أخرجه من كأس فرنسا بالفوز عليه بركلات الترجيح في 31 يناير الماضي على ملعب بارك دي برانس، لكنه سقط أمامه مرة جديدة.

ويبدو أن مدرب نيس كريستوف جالتييه أصبح اختصاصياً في هزيمة سان جيرمان، لأنه كان على رأس الجهاز الفني لنادي ليل الموسم الماضي، عندما قاده الى سحب البساط من تحت سان جيرمان وإحراز اللقب قبل الانتقال لتدريب نيس مطلع الموسم الحالي.

وكانت المواجهة آخر تجربة لسان جيرمان قبل مواجهته ريال مدريد الإسباني في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتيباجو برنابيو، علماً بأن فريق العاصمة الفرنسية فاز ذهاباً بهدف متأخر لهدافه كيليان مبابي.

وفي غياب مبابي بداعي الإيقاف عن المواجهة ضد نيس، أشرك المدرب الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو مدرب سان جيرمان ثلاثيه الهجومي المؤلف من مواطنيه ليونيل ميسي وانخل دي ماريا، بالإضافة إلى البرازيلي نيمار.

وللمفارقة، لم يشارك أي لاعب فرنسي أساسياً في صفوف سان جيرمان ضد نيس، وهذا ما يحصل للمرة الرابعة في تاريخه في الدوري المحلي، كان آخرها ضد ليون في 22 سبتمبر عام 2019.

وقبل سقوطه، لم يخسر سان جيرمان سوى مباراة واحدة من آخر 18 خاضها ضد نيس، ففاز في 14 وتعادل ثلاث مرات.