روما يقترب من «المراكز الأوروبية»



روما (أ ف ب)

حقق روما فوزاً ثميناً على أتالانتا 1-صفر في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم، ليعزز آماله في حجز إحدى البطاقات المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

على الملعب الأولمبي في العاصمة، سجل مهاجم روما الإنجليزي المعار إليه من تشيلسي تامي أبراهام هدف المباراة الوحيد في مرمى أتالانتا في الدقيقة 32، إثر تمريرة رائعة من نيكولو زانيولو، والهدف هو الثالث عشر لأبراهام هذا الموسم في الدوري المحلي.

ورفع روما رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس، بالتساوي مع أتالانتا الخامس الذي لعب مباراة أقل، كما بات فريق العاصمة على بعد 3 نقاط من يوفنتوس الرابع صاحب آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروب.

وخاض أتالانتا المباراة في غياب مهاجميه الكولومبي دوفان زاباتا والسلوفيني جوزيب ايليتشيتش، في حين ارتأى مدربه جان بييرو جاسبيريني إبقاء المهاجمين الآخرين الكولومبي لويس كوريل والأوكراني رسلان مالينوفسكيي على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.

وطرد الحكم لاعب وسط أتالانتا الهولندي مارتن دي رون لحصوله على بطاقتين صفراوين في الوقت بدل الضائع، قبل أن يلحق به صانع ألعاب روما الأرميني هنريك مخيتاريان في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع أيضاً.

وكان أودينيزي تغلب على سمبدوريا 2-1 في مباراة بين فريقين يحتلان مركزاً متأخراً في الدوري.

وفي مباراة أخرى، عاد لاتسيو إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه كالياري بثلاثة أهداف، وافتتح لاتسيو التسجيل عبر مهاجمه تشيرو إيموبيلي «19 من ركلة جزاء»، قبل أن يضيف الإسباني لويس ألبرتو الهدف الثاني «42»، والبرازيلي فيليبي الهدف الثالث «62».

وتعرض لاعب لاتسيو المونتينيجري آدم ماروسيتش للطرد في الدقيقة 89 من المباراة لتلقيه بطاقة صفراء ثانية، وبهذا الفوز رفع لاتسيو رصيده إلى 46 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد كالياري عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.