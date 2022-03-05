أبطال «سوبر سترداي» إلى «كرنفال» كأس دبي العالمي

دبي (الاتحاد)

حجز أبطال «سوبر ستردايى، الذي أُقيم بمضمار ميدان، وتألف من 9 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، مقاعدهم مبكراً في الليلة الكبيرة لكأس دبي العالمي الـ 26، بعد التتويج بألقاب الأشواط التي تحاكي البطولة المصغرة للمونديال.

وتوج «هايبوثيتكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بطلاً للجولة الثالثة والختامية من كأس مكتوم للتحدي لمسافة 2000 متر، وسيتوجه الجواد إلى السباق الرئيس البالغة قيمة جائزته المالية 12 مليون دولار.

وكان أول المتأهلين الجواد «جوجورثا دي مونلو» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بإشراف جان كلود بيكو، وقيادة فرناندو جارا، الفائز بجولة آل مكتوم للخيول العربية، وستكون وجهته المقبلة سباق دبي كحيلة كلاسيك البالغة جائزته مليون دولار.

ويستهدف الجواد «حكم» لشادويل الفائز ببطولة دبي مدينة الذهب لمسافة 2410 أمتار، بإشراف اوين بوروز، وقيادة جيم كرولي، سباق دبي شيما كلاسيك البالغة قيمة جائزته المالية 6 ملايين دولار.

وستكون وجهة الجواد «ديزرت ويزدوم» لحسن صالح الحمادي، سباق جودلفين مايل البالغة جائزته مليون دولار، عقب فوزه بلقب برج نهار لمسافة 1600 متر، بإشراف أحمد الشميلي، وقيادة الفارس الهولندي ادري دو فريز.

وتوج «مان أوف بروميس» لجودلفين، بإشراف شارلي ابلبي، وقيادة وليام بيوك، بطلاً لسباق بطولة ند الشبا تيرف سبرنت لمسافة 1200 متر، وسوف يكون هدفه سباق القوز للسرعة البالغة جائزته 1.5 مليون دولار.

وحطم «ستورم دميج» لجودلفين، بإشراف سعيد بن سرور، وقيادة فرانكي ديتوري، الزمن القياسي لمسافة 1400 متر، ليفوز بجائزة بطولة رأس الخور «المستحدث»، مسجلاً 1:21:67 دقيقة.

وسيتوجه «كوالتي بون» لمربط جوار ديل سور، بإشراف أنطونيو سنترا بيريرا، وقيادة فاجنر ليل، بطل سباق البستكية لمسافة 1900 متر، إلى سباق ديربي الإمارات البالغة جائزته المالية مليون دولار.

واعتلى «الفريق» لشادويل «ثنائية»، بإشراف مصبح المهيري وقيادة دين اونيل، قمة بطولة جبل حتا للفئة الأولى لمسافة 1800 متر، وسيستهدف بطولة دبي تيرف البالغة جائزتها المالية 5 ملايين دولار.

وبعد أن تمكن «إيسترن ويرلد» لمحمد أحمد علي السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة راي داوسون، من الفوز بلقب سباق بطولة مهب الشمال، سيتوجه إلى جولدن شاهين البالغة جائزته مليوني دولار.

يشار إلى أن إجمالي الجوائز المالية للمحطة الأخيرة والأهم على الإطلاق من كرنفال كأس دبي العالمي، تبلغ مليونين و345 ألف دولار برعاية «طيران الإمارات».

الجدير بالذكر أن بطولة كأس دبي الذهبية، البالغة جائزتها مليون دولار، ستكون أحد السباقات الرئيسية في المونديال في الليلة الكبيرة.