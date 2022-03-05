«النقطة 25» تشعل سباق «المراكز الدافئة»

معتصم عبدالله (دبي)

تساوى بني ياس والنصر وعجمان، برصيد 25 نقطة في «المراكز الدافئة» لـ «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، في ختام «الجولة 18»، والتي شهدت تفوق بني ياس على ضيفه عجمان 2-0، وتعادل الوصل مع اتحاد كلباء 1-1، في الوقت الذي اصطاد فيه «العميد» ضيفه «الصقور» برباعية، وتغلب الظفرة على خورفكان 4-1.

حسم بني ياس المواجهة أمام ضيفه عجمان بـ «ثنائية» سجلها إسحق ثيلن من ركلة جزاء في الدقيقة 8، ونيكولاس خيمنيز في الدقيقة 73، ليرفع «السماوي» رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع، بالتساوي مع «البرتقالي» السادس.

وأكد النصر أفضليته المطلقة على ملعبه في مواجهة فريق الإمارات، بعدما تغلب عليه 4-0، وهو الفوز الثامن من أصل 9 مباريات جمعت «العميد» و«الصقور» على ملعب الأول، مقابل التعادل في مباراة.

وسجل ضياء سبع «هاتريك» في الدقائق 50 و75 و88، وريان مينديز في الدقيقة 93، أهداف «الأزرق» الذي رفع رصيده إلى 25 نقطة، في الوقت الذي تأزم فيه موقف «الصقور» بالخسارة الـ 14 في سجله، ليبقى في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

وحقق الظفرة فوزاً ثميناً على خورفكان 4-1، ليرفع «الفارس» رصيده إلى 14 نقطة، محتفظاً بـ «المركز 12» فيما يأتي «النسور» في «المركز 11»، وله «18 نقطة».

والفوز هو الأول للظفرة تحت قيادة المدرب المغربي بدر الإدريسي الذي حل بديلاً للبرازيلي ميكالي، وأحرز «الرباعية» ماكيتي ديوب، وكارلوس كانديدو، وليونارد إيفور، وجويلهرم أوجوستو في الدقائق 12 و27 و60 و82، فيما سجل «البديل» حمدان البارود هدف خورفكان في الدقيقة 34.

وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الوصل واتحاد كلباء، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 23 نقطة مقابل 19 لـ «النمور» العاشر، وانتظر الوصل حتى الدقيقة 63، لينجح في تسجيل هدف التقدم من تسديدة غانم أحمد. وعاد اتحاد كلباء بهدف التعادل من رأسية المدافع عبدالسلام محمد في الدقيقة 77.