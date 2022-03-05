الوصل واتحاد كلباء «نقطة»!



معتصم عبدالله (دبي)

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الوصل واتحاد كلباء، والتي أقيمت مساء اليوم «السبت»، على ملعب زعبيل، في ختام «الجولة 18» لـ «دوري أدنوك للمحترفين» ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 23 نقطة، في المركز التاسع، مقابل 19 نقطة لـ «النمور» العاشر، وانتظر الوصل حتى الدقيقة 63، لينجح في تسجيل هدف التقدم من تسديدة من خارج منطقة الجزاء بواسطة غانم أحمد ارتطمت بالدفاع، وأكملت طريقها داخل الشباك، وهو الهدف الأول لغانم «22 عاماً» في الدوري.

وعاد اتحاد كلباء للمباراة سريعاً بهدف التعادل من رأسية المدافع عبدالسلام محمد الذي استفاد من ركلة ركنية، حولها تجاه المرمى، وارتدت من العارضة، قبل أن يكملها مجدداً برأسية ثانية سكنت الشباك في الدقيقة 77، وهو الهدف الأول لمدافع «النمور» في الدوري أيضاً.