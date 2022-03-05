«أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجو جيتسو» في دبي السبت

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف نادي شباب الأهلي في دبي منافسات بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجو جيتسو - جولة دبي يومي 12 - 13 مارس الجاري، وستشهد البطولة التي ينظمها اتحاد الجو جيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP)، مشاركة 800 لاعب من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الشباب والهواة والمحترفين والأساتذة. وترسخ البطولة نجاح جولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو المقرر إقامة 5 بطولات منها في الدولة خلال عام 2022، والتي كانت أولها بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجو جيتسو - جولة أبوظبي الشهر الماضي في جو جيتسو أرينا، وحققت نجاحاً كبيراً على مستوى التنظيم والمشاركة من قبل نجوم اللعبة والمستوى الفني والحضور الجماهيري والتغطية الإعلامية. ويقول يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو: إن البطولة تحتل مكانة مهمة ضمن أجندة الاتحاد، وإن هناك إقبالاً كبيراً على التسجيل للمشاركة فيها، بنادي شباب الأهلي الذي نتوجه له بالشكر ولكل أندية الدولة على التعاون الوثيق بينها وبين الاتحاد، ومساهمتها في إنجاح برامجه وأنشطته على مدار الموسم، بما يسهم في نشر وتطوير اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها والعمل على اكتشاف المواهب في سن مبكرة لرفد المنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبين.

وأوضح أن أبطال الجو جيتسو يحرصون على المشاركة في هذه البطولة، نظراً للمكانة الكبيرة التي تحتلها وتأثيرها المباشر على تصنيف اللاعبين وارتقائهم، وبالتالي تأهلهم للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو.

من ناحيته، صرح مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد بأن البطولة تساهم في تعزيز جاهزية لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني الذين يستعدون للمشاركة في عدد من أهم الاستحقاقات العالمية ومنها بطولة آسيا، التي تنطلق أواخر الشهر الجاري بالعاصمة البحرينية المنامة.

وتُقام البطولة في جولة دبي يومي 12 و13 مارس الجاري، حيث تبدأ الفعاليات يوم السبت بمنافسات الشباب والأساتذة، على أن تستكمل فعالياتها يوم الأحد بمنافسات فئة الهواة والمحترفين.

وأضاف المنهالي: يعكس الإقبال الكبير على التسجيل في البطولة، الوعي المتنامي لدى ممارسي هذه الرياضة بأهمية ومكانة البطولات التي تنظم في الدولة، والمكتسبات التي تحققها وتتجلى بشكل خاص بأداء اللاعبين ومسيرتهم ونموهم وقدرتهم التنافسية العالية، وخير مثال على ذلك بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجو جيتسو - جولة أبوظبي التي أُقيمت الشهر الماضي وما واكبها من نجاح وأصداء إيجابية واسعة.

وتجدر الإشارة لأهمية البطولة بالنسبة للاعبي الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، حيث إنها تمنح الفائزين بالمركز الأول 600 نقطة تصنيفية، وهو ما يُعد عامل جذب كبيراً للمشاركة فيها.