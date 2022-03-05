الشارقة ينتظر النصر وشباب الأهلي على لقب دوري السلة

علي معالي (دبي)

ينتظر فريق الشارقة، الفائز من مباراة شباب الأهلي والنصر، على لقب بطولة دوري هذا الموسم لكرة السلة للرجال، بعدما اجتاز «الملك الشرقاوي» فريق الوصل في لقاء الإياب بفارق 9 نقاط (76 - 67)، مكرراً انتصار الذهاب الذي جرى في الإمارة الباسمة بفارق 11 نقطة (77 - 66) ليضرب الشارقة موعداً مع المباراة النهائية للعبة، أملاً في استعادة اللقب. ومساء اليوم «الأحد» يخوض شباب الأهلي مباراة الإياب ضد «العميد النصراوي»، بصالة النصر، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز «الفرسان» بنتيجة، وإذا استطاع شباب الأهلي أن يكرر الفوز الليلة، فسوف يتأهل للقاء الشارقة على لقب الموسم، ولكن إذا نجح النصر في تحقيق الفوز، فسوف تكون هناك مباراة ثالثة فاصلة تحدد لها يوم على صالة شباب الأهلي.

وبكل المقاييس المباراة ستكون صعبة على الفريقين، خاصة أن النصر ظل متماسكاً وصامداً بمنتهى القوة أمام «الفرسان» في لقاء الذهاب حتى منتصف الربع الرابع، ولكن خبرة شباب الأهلي والإمكانات القوية لدى لاعبيه منحتهم الانتصار في نهاية اللقاء.

وكان فريق الشارقة المتأهل الأول للمباراة النهائية بعد نجاحه في الفوز على الوصل في زعبيل بعد مباراة قوية بين الفريقين وأدارها الدولي محيي الدين خطاب والدولي سالم الزعابي وزيد ضياء، وراقبها الدولي محمد الشمري، وتفوق الشارقة في الأشواط الثلاثة الأولى بنتيجة 18-10، 18-15، 19-18، في حين تقوم فهود زعبيل في الربع الرابع 24 - 20، لكنه لم يكن كافياً لتعديل النتيجة والمباراة التي ذهبت إلى الشارقة في النهاية بنتيجة 76 مقابل 67.