الهند وهونج كونج تتبادلان صدارة «آسيوية الشراع»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تختتم على كورنيش أبوظبي اليوم منافسات البطولة الآسيوية للشراع، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية لمدة تسعة أيام، بالتعاون مع الاتحادين الآسيوي والإماراتي للشراع والتجديف الحديث ومجلس أبوظبي الرياضي. وشارك في المنافسات 145 لاعباً ولاعبة من 18 دولة، هي الإمارات، البحرين، هونج كونج، إندونيسيا، الهند، النمسا، العراق، كازاخستان، السعودية، ماليزيا، عمان، باكستان، سنغافورة، سيريلانكا، تايلاند، تايوان، فرنسا، كمبوديا، وجاء التنافس كبيراً بين المشاركين والمشاركات في الفئات الأربع التي يتضمنها الحدث، وهي الليزر التي تضم ثلاث فئات والكايت سيرف التي تتضمن فئتين مختلفتين، وفوارب الفورتي ناينز وقوارب «أر إكس أس».

أحمد ثاني الرميثي

وأسفرت نتائج الفعاليات التي أقيمت على مدار الأيام الماضية عن تصدر تايلاند لفئة الليزر «سي أيه 4» بنين، فيما تتصدر بنات الهند للفئة نفسها، فيما تتصدر ماليزيا منافسات القوارب الشراعية فئة الليزر «سي أيه 6» حتى قبل بداة منافسات اليوم الختامي للبطولة، وتمكن بحارة الهند من اعتلاء صدارة فئة الليزر «سي أيه 7»، وكذلك سيطر بحارة الهند على منافسات قوارب الفورتي ناينر، أما قوارب «أر أس أكس» فحتى اليوم الختامي كانت الصدارة من نصيب هونج كونج، وكذلك سيطرت هونج كونج على منافسات «كايت سيرف» بنوعيها «فورمولا كايت» و«أي كيو فويل»، وشهدت فعاليات الكايت سيرف حضور الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان رئيس اتحاد الشراع والتجديف الحديث، ورئيس لجنة الكايت سيرف. من جهته، أكد أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب أن منافسات البطولة أكدت قوتها، لا سيما وأن المنافسة القوية بين أكثر من دولة على صدارة أكثر من فئة تؤكد ذلك. وشدد على أن الحدث كتب له النجاح قبل أن يبدأ من خلال المشاركة الكبيرة لثماني عشرة دولة، وهو ما يؤكد قيمة الحدث ومكانة أبوظبي التي تبهر الجميع دوماً بأي حدث يقام على أرضها. ووجه الشكر لكل المشاركين على الالتزام التام باللوائح والقوانين المنظمة وكذلك الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، كما وجه التحية لشركاء النادي على المجهودات الكبيرة التي بذلت لنجاح الحدث القاري الكبير الذي استمر لتسعة أيام.