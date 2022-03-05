10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
5 ملايين درهم و10 سيارات جوائز «السباقات المساندة»
المهرجان يستقطب أبرز الفارسات (الاتحاد)
6 مارس 2022 02:04

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي للفروسية، جوائز السباقات المساندة ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي ينطلق بعد غدٍ «الاثنين»، بمدينة دبي الدولية للقدرة وينظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية.
وتبلغ قيمة السباقات الثلاثة، والتي تشمل سباق السيدات، والإسطبلات الخاصة، و«جميلتي»، 5 ملايين و30 ألف درهم، بالإضافة إلى 10 سيارات تمنح للأوائل في سباق جميلتي للأفراس. وتستهل فعاليات المهرجان بسباق السيدات الذي يقام يوم بعد غدٍ، ثم سباق الإسطبلات الخاصة الذي يقام يوم الثلاثاء، فيما يقام سباق جميلتي للأفراس يوم الأربعاء، وتبلغ مسافة السباقات الثلاثة 119 كم، وتم تقسيم كل سباق على 4 مراحل. ويقام السباق الرئيسي في المهرجان على لقب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كم، يوم السبت المقبل 12 مارس 2022، برعاية شركة «إعمار العقارية».

نادي دبي للفروسية
مهرجان محمد بن راشد للقدرة
اتحاد الفروسية
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©