5 ملايين درهم و10 سيارات جوائز «السباقات المساندة»

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي للفروسية، جوائز السباقات المساندة ضمن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي ينطلق بعد غدٍ «الاثنين»، بمدينة دبي الدولية للقدرة وينظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الفروسية.

وتبلغ قيمة السباقات الثلاثة، والتي تشمل سباق السيدات، والإسطبلات الخاصة، و«جميلتي»، 5 ملايين و30 ألف درهم، بالإضافة إلى 10 سيارات تمنح للأوائل في سباق جميلتي للأفراس. وتستهل فعاليات المهرجان بسباق السيدات الذي يقام يوم بعد غدٍ، ثم سباق الإسطبلات الخاصة الذي يقام يوم الثلاثاء، فيما يقام سباق جميلتي للأفراس يوم الأربعاء، وتبلغ مسافة السباقات الثلاثة 119 كم، وتم تقسيم كل سباق على 4 مراحل. ويقام السباق الرئيسي في المهرجان على لقب كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كم، يوم السبت المقبل 12 مارس 2022، برعاية شركة «إعمار العقارية».