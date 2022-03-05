لقاء عاصف بين «حميم» و«أشتون تورتيس» في ليوا

أبوظبي (الاتحاد)

يجتذب سباق واحة ليوا للفئة الثانية للخيول العربية الأصيلة البالغة جائزته 300 ألف درهم، خلال الحفل الثاني عشر لمضمار أبوظبي للفروسية مساء غدٍ «الأحد»، نخبة من الخيول العربية، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط الستة 690 ألف درهم. ويسعى الجواد «حميم» لاستعادة نغمة الفوز عبر سباق واحة ليوا للخيول عمر 5 سنوات وما فوق لمسافة 1400 متر (ج 2)، والذي تبلغ القيمة الإجمالي لجوائزه المالية 300 ألف درهم، وكان «حميم» قد خسر آخر 3 مشاركات بعد 7 انتصارات متوالية، بينما يسعى «أشتون تورتيس» للتقدم للأمام بعد أداء رائع منحه المركز الثاني في واحدة من أهم بطولات مضمار أبوظبي، ومن الخيول القوية «احتشام» صاحبة المركز الثالث في كأس رئيس الدولة، بالإضافة إلى «جوال الريف». ويفتتح الحفل بسباق للمبتدئة للخيول المصنفة عمر 4 سنوات وما فوق لمسافة 2200 متر، بمشاركة 12 خيلاً، يبرز منها «قيصر» الذي شارك مرتين هذا الموسم، كان وصيفاً في الأولى، بجانب «سلطانة» التي تستفيد من عامل الوزن، وهناك «بسام» الوصيف أيضاً، ويشهد الشوط الثاني سباق الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر مشاركة 8 خيول تسعى لتحقيق الفوز يتقدمها «أيه أف مجالس»، وهناك «جولد سيلفر»، بجانب «ديزرت».

ويسعى الجواد «أيه أف أفهم» لمواصلة الانتصارات في الشوط الثالث الذي خصص لخيول الإنتاج المحلي لمسافة 1400 متر (تكافؤ)، وربما تأتي المفاجأة من الجواد «العزوم». ويستقطب الشوط الثالث نخبة قوية من الخيول تتنافس لمسافة 1600 متر (تكافؤ)، ويتوقع أن يقود التنافس «أيه أف رسام». ويختتم الحفل بسباق الخيول المهجنة الذي يقام بمشاركة 14 خيلاً تتنافس لمسافة 1400 متر.