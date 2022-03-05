تألق «لا بأس» و«مراقب» و«سند» و«جفنور» في مضمار العين

العين (الاتحاد)

شهد مضمار نادي العين للفروسية، تألقاً لافتاً لكل من «أف سند» الذي حقق الفوز بالشوط الرئيسي، و«لا بأس»، الذي حصد لقب الخيول المهجنة، فيما حقق المهر الناشئ «مراقب» فوز لافت في ظهوره الأول و«جفنور» الفوز في زاخر.

وكان السباق الأكبر في موسم مضمار العين، بطولة العين مايل للفئة الثالثة لمسافة 1600 متر، البالغ جائزتها 350 ألف درهم، والتي توج بلقبها الجواد «أف سند» لخليفة مطر النيادي، بقيادة الفارس العماني المتدرب سيف البلوشي.

وحقق الجواد «لا بأس» فوزاً مستحقاً في الشوط الافتتاحي لمسافة 1000 متر «المسعودي»، وبشكل مريح إلى حد ما تحت قيادة ريتشارد مولين، حيث كان يرتدي اللون الأصفر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف نيكولاس باشالارد.

ودون «جفنور» لإسطبلات العجبان، بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة دين اونيل، اسمه في سجلات الفائزين في محاولته الثامنة في السباقات، بفوز مثير في الشوط الخامس لمسافة 2000 متر على لقب زاخر.

وأكد «مراقب» للوثبة للسباقات، بإشراف جان دو روال، وبقيادة دين اونيل، نجوميته، بفوز بفارق عن منافسيه، في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب الخبيصي.

وانتزع «أف فلق» لنقابة البراق، بإشراف أحمد الشميلي وقيادة مارسيلينو رودريجز، فوزاً مستحقاً في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وواصلت خيول خالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل وقيادة تاج اوشي انتصاراتها، بفوز الجواد «أف مخرج» بالشوط السادس لمسافة 2000 متر، على لقب القطارة.