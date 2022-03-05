مشاركة عالمية واسعة في رالي أبوظبي الصحراوي

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق رالي أبوظبي الصحراوي في نسخة الرالي الحادية والثلاثين صباح اليوم، ويستمر لمدة خمسة أيام.

ويحمل الرالي معه الكثير من الإثارة والتشويق، باعتباره الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة للسيارات (فيا) والدراجات النارية (فيم) الجديدة.

ويضم رالي أبوظبي الصحراوي خمس مراحل يتم اجتيازها على مدى خمسة أيام، حيث يتنافس نخبة من أفضل السائقين والدراجين في العالم على الفوز بجوائزه بأسلوب مميز.

وقال ماهر بدري، الرئيس التنفيذي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، الهيئة المنظمة للرالي: هذا وقت مدهش حقاً، ويسرنا أن نتقدم بالشكر والامتنان لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعم سموه المتواصل، ونحن نحتفل ببداية حقبة جديدة للبطولة، والتي تمتلك إمكانات كبيرة للنمو. وتابع: رالي أبوظبي الصحراوي لا مثيل له في العالم، حيث يضم مزيجاً فريداً من التضاريس الصحراوية القاسية التي لا ترحم وظروف القيادة الصعبة، إضافة إلى مرافق وبنية تحتية من الدرجة الأولى، ومقر رسمي في أحد أكثر أماكن الفورمولا 1 تقدماً في العالم.

وأضاف: واجهنا تحديات كبيرة هذه المرة في تنظيم الحدث للمرة الثانية خلال أربعة أشهر، لكننا تلقينا دعماً استثنائياً من حكومة الإمارات العربية المتحدة والشركاء الاستراتيجيين والجهات الراعية، ومن دون التزامهم غير المشروط والمستمر لكان الرالي يكافح من أجل البقاء بعد أربعة عقود. وانضم إلى بدري مجموعة من الرعاة الرئيسيين والمنافسين الرئيسيين في المؤتمر الصحفي الرسمي الذي عقد اليوم في حلبة مرسى ياس، المقر الرسمي للرالي في العاصمة الإماراتية.

من جانبه، قال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس: نحن سعداء للغاية لتمديد شراكتنا الطويلة الأمد مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، والقيام بدورنا في ضمان استمرار هذا الحدث وإبراز أبوظبي في أبهى صورة كوجهة رياضية عالمية المستوى.

وأضاف: يعتبر رالي أبوظبي الصحراوي أحد أبرز الراليات الدولية الرائدة في العالم، وبدورها تفتخر حلبة مرسى ياس في مساعدة الحدث على تحقيق سجل نجاح باهر.

ويوفر ديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة دعماً لوجستياً مكثفاً لتنظيم الحدث في بعض أكثر المناطق الصحراوية الزاخرة بالمناظر الخلابة في العالم.

ويحظى رالي أبوظبي الصحراوي بدعم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ووزارة الدفاع، ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة أدنوك للتوزيع، وحلبة مرسى ياس، وجزيرة ياس، و«طيران أبوظبي»، والإسعاف الوطني، و«تويوتا الفطيم»، وشرطة أبوظبي، وبلدية أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع، وبلدية منطقة الظفرة، و«مياه العين»، وقناة أبوظبي الرياضية، والدفاع المدني، و«تدوير» مركز أبوظبي لإدارة النفايات. وضمت قائمة القائمين على المؤتمر الصحفي اليوم، سيباستيان لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات، الذي يشارك للمرة الأولى في رالي أبوظبي الصحراوي، والبطل المدافع عن اللقب ناصر العطية، وستيفان بيترهانسل الذي فاز بلقب الرالي ست مرات على متن سيارة رالي ومرة على متن دراجة نارية.