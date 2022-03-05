نجاح كرنفال التجديف في «البحيرة الكريستالية»

دبي (الاتحاد)

حقق كرنفال التجديف الحديث لأصحاب الهمم، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن سلسلة مهرجانات بحر دبي المجتمعية تحت شعار «نحن نجدف من أجل أصحاب الهمم»، نجاحاً كبيراً فاق الوصف، بمشاركة أبطالنا نجوم منتخبنا الوطني والأولمبياد الخاص.

وحظي الكرنفال الذي أقيم في أجمل وأكبر بحيرة كريستالية في العالم في الحي الأول لمدينة محمد بن راشد آل مكتوم، أحد أرقى الوجهات السكنية في قلب الإمارة النابض، باهتمام كبير ومتابعة كبيرة.

وشارك أبطالنا في الفعالية التي اشتملت على مراحل خاصة في مسار في بحيرة الحي الأول، وسط تشجيع من أولياء الأمور ومحبي الرياضة، والذين حرصوا على المشاركة في هذا التحدي الفريد والكبير والذي يقام للمرة الثانية في هذا المكان الجذاب، حيث اعتبر جميع المشاركين فائزين في هذه الفعالية ونالوا الميدالية التقديرية.