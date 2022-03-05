عيسى هلال يشيد بمشاركة أندية الشارقة في اليوم الرياضي بـ«إكسبو»

الشارقة (الاتحاد)

أثنى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي على المشاركة الفعالة لأندية الإمارة في اليوم الرياضي الوطني بـ«إكسبو 2020»، وأكد أن ذلك يعكس الحس الوطني لرياضيي الإمارة وحرصهم على التفاعل مع هذا الحدث الكبير الذي يعبر عن قيمة الرياضة في المجتمع ودورها في إحياء مناسباته الوطنية.

وأضاف: سعدنا في المجلس الرياضي بالاستجابة الكبيرة والحرص الواضح من الأندية على مشاركتها، بما يعكس مكانة الرياضة في الإمارة التي تحرص دائماً على استثمار أي فرصة لتأكيد أن الرياضة ثقافة مجتمعية، حيث جاءت المشاركة الشرقاوية واسعة ومتنوعة من الأندية بمختلف فئاتها، مما عبر بصدق عن كونها تضم أكبر عددٍ من الأندية على مستوى الدولة، والشكر مستحق للأندية على وجودها، سواء على مستوى الإداريين أو على مستوى المدربين واللاعبين الذين مثلوا الأندية.