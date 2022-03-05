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الرياضي
السيتي واليونايتد.. «ديربي ناري»
السيتي واليونايتد.. «ديربي ناري»
6 مارس 2022 02:04

لندن (أ ف ب) 

يحلّ اليونايتد مساء اليوم ضيفاً على جاره اللدود سيتي في «ديربي مخادع» لمدينة مانشستر، حيث تميل الأرقام لمصلحة «الشياطين الحمر» في عقر دار متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك في قمة مباريات المرحلة الثامنة والعشرين.
ورغم هيمنة رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا على الكرة الإنجليزية في الأعوام الأخيرة، إلاّ أن ملعبهم «الاتحاد» نادراً ما يبتسم لهم أمام فريق «الشياطين الحمر». وتميل الدفة لمصلحة اليونايتد، إذ تشير الأرقام إلى عدم تمكن «السيتيزن» من الفوز سوى في مباراة يتيمة من السبع الأخيرة على أرضه في مختلف المسابقات، في نقيض صارخ لسجله الإيجابي على ملعب جاره في «أولد ترافورد». ويحتل اليونايتد المركز الرابع مع 47 نقطة، متأخراً بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الذي يملك مباراتين مؤجلتين، ومتقدماً بفارق نقطتين فقط عن وستهام وأرسنال السادس، علماً أن الأخير يملك ثلاث مباريات مؤجلة، في صراع حجز أحد المقاعد الأربعة المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. يخشى السيتي الذي يعشق الاستحواذ من سرعة اليونايتد في الهجمات المرتدة، حيث يدرك جوارديولا جيداً مدى الضرر الذي يمكن للاعبين أمثال جايدون سانشو وماركوس راشفورد إحداثه بفريقه. إلى ذلك، لم يخسر اليونايتد سوى مرة واحدة في الدوري عقب وصول مدربه الجديد الألماني رالف رانجنيك خلفاً للنروجي أولي-جونار سولشاير في ديسمبر الماضي.

مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
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