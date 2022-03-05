ليفركوزن يفرض التعادل على البايرن

برلين (د ب أ)

أهدر فريق بايرن ميونيخ نقطتين ثمينتين في مساعيه للتتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة العاشرة على التوالي، وذلك بعد تعادله مع ضيفه باير ليفركوزن 1-1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة والعشرين.

وفي باقي المباريات اكتسح انتراخت فرانكفورت مضيفه هيرتا برلين 4-1 وفاز بوخوم على ضيفه جروتر فورت 2-1 وفولفسبورج على ضيفه يونيون برلين 1-0 وتعادل لايبزج مع فرايبورج 1-1.

وعلى ملعب أليانز أرينا، تقدم المدافع نيكلاس زوله بهدف للنادي البافاري في الدقيقة 17 بتسديدة عالية.

ولكن ليفركوزن أدرك التعادل بهدف عكسي بعد ضربة حرة حولها توماس مولر لاعب بايرن بالخطأ إلى داخل شباك الحارس سفين اولريتش في الدقيقة 36. وحصد بايرن نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 59 نقطة من 25 مباراة بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند الذي خاض 24 مباراة، ويحل ليفركوزن في المركز الثالث برصيد 45 نقطة.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، أفلت لايبزج من هزيمة محققة أمام ضيفه فرايبورج وتعادل معه بصعوبة بهدف لمثله.

وتقدم فرايبورج بهدف عن طريق ايرميدين ديميروفيتش في الدقيقة 38 لكن انجيلينو خطف هدف التعادل للايبزج في الوقت بدل الضائع.

ورفع لايبزج رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن فرايبورج صاحب المركز الخامس.

وعلى الملعب الأولمبي في برلين، اكتسح انتراخت فرانكفورت ضيفه هيرتا بأربعة أهداف لهدف، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد هيرتا عند 23 نقطة في المركز السادس عشر.

وجاءت أهداف فرانكفورت عن طريق أنسجار كناوف ولوكاس سيلفا ويسبر ليندستروم ورافاييل بوري في الدقائق 17 و48 و56 و63 وتكفل دافي سيلك بتسجيل الهدف الوحيد لهيرتا في الدقيقة 61.

وعلى ملعب رورستاديون، تقدم بوخوم بهدف عن طريق ماكسيم ليتش في الدقيقة 35 ثم تعادل فورت بهدف عكسي سجله أرميل بيلا كوتشاب بالخطأ في مرماه في الدقيقة 64 ثم سجل انطوني لوسيلا هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 71.

الفوز رفع رصيد بوخوم إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر وظل فورت في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

وعلى ملعب فوكسفاجن أرينا، حسم فولفسبورج فوزه على ضيفه يونيون برلين بهدف بنيران صديقة سجله تايوو اونيى بالخطأ في مرماه في الدقيقة 24.

الفوز رفع رصيد فولفسبورج إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد يونيون عند 37 نقطة في المركز السابع.