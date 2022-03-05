كارتيرون يعود إلى الدوري السعودي



الرياض (د ب أ)

أعلن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، تعاقده رسمياً مع باتريس كارتيرون لتدريب الفريق الأول خلفا للصربي فلادان ميلويفيتش.

وسيتولى المدرب الجديد باتريس كارتيرون قيادة تدريبات الفريق غداً الأحد حيث يستعد الفريق لمواجهة النصر يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ 24 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبدأ كارتيرون مسيرته التدريبية مع فريق كان الفرنسي في2007، ثم ديجون الفرنسي.

وحقق المدرب الفرنسي العديد من الإنجازات في القارة الأفريقية خلال مسيرته التدريبية ومنها بطولتي الدوري الكونغولي ودوري أبطال أفريقيا مع نادي مازيمبي الكونغولي خلال الأعوام 2013 و2014 و2015، وبطولتي كأس السوبر الأفريقي مع الرجاء المغربي في عام 2019 ومع الزمالك المصري في عام 2020، وبطولة الدوري المصري في عام 2021 وبطولة كأس السوبر المصري في عام 2020.

كما يمتلك كارتيرون خبرة في الدوري السعودي حيث كانت له تجربتين مع النصر في 2017 والتعاون عام 2020.