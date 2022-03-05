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الحصن يعرقل «متصدر الهواة»
الحصن يعرقل «متصدر الهواة»
5 مارس 2022 20:52

 
فيصل النقبي (الفجيرة)


نجح دبا الحصن في عرقلة العربي «المتصدر»، بالفوز عليه 2-1، ضمن «الجولة 22» لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وتعتبر الخسارة هي الثانية للعربي هذا الموسم، والأولى في الدور الثاني، حيث تجمد رصيده عند «النقطة 54»، في انتظار دبا الفجيرة الذي يلعب مع الذيد غداً «الأحد»، ورفع دبا الحصن رصيده إلى «النقطة 44» في المركز الرابع.
تقدم دبا الحصن بهدف محمد المربوعي في الدقيقة 18، ونجح العربي في إدراك التعادل، عن طريق البرازيلي باولو سيلفا في الدقيقة41، ورجح البرازيلي واندرسون موراي كفة دبا الحصن، بهدف الفوز الغالي في الدقيقة 82.
وحقق البطائح فوزاً كبيراً على الجزيرة الحمراء 5-1، واحتفظ بالمركز الثالث، وله «48 نقطة»، وسجل «الخماسية»، برتراند «هاتريك» في الدقائق 55 و61 و63، وسيكو بابا في الدقيقة 66، ورودريجو في الدقيقة 80، وأحرز كواكو فابريك هدف الجزيرة الحمراء في الدقيقة 35، وظل الفريق عند «17 نقطة».
وحافظ حتا على المركز السادس، بفوزه على سيتي 2-1، ووصل «الإعصار» إلى «النقطة 37»، تقدم حتا بهدفين عن طريق ريجيس توستاتي في الدقيقة 32، وأنطونيو روزا في الدقيقة 34، وسجل لسيتي علي عبدالله مراد في الدقيقة 66. 

وتستكمل الجولة بإقامة 4 لقاءات غداً، حيث يلتقي الذيد مع دبا الفجيرة، ومسافي مع التعاون، ومصفوت مع الحمرية، وجلف أف سي مع الرمس.

دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن
نادي العربي
البطائح
الجزيرة الحمراء
حتا
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