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«الأبيض» يدخل معسكر «الأمتار الأخيرة» 14 مارس
«الأبيض» يدخل معسكر «الأمتار الأخيرة» 14 مارس
5 مارس 2022 20:19

معتز الشامي (دبي)


يدخل منتخبنا الوطني معسكراً مغلقاً في دبي، يوم 14 مارس الجاري، استعداداً لمباراتي «الأمتار الأخيرة» في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2022» أمام العراق في بغداد يوم 24 مارس، وكوريا الجنوبية في دبي يوم 29 من الشهر نفسه.
وتكتسب مباراتا «الأبيض»، في ختام مشواره بالتصفيات الحاسمة، «أهمية خاصة»، حيث يحتاج إلى الفوز في مباراة على الأقل لضمان المركز الثالث في المجموعة الأولى، والمؤهل إلى «الملحق القاري» في يونيو المقبل.
ويأتي منتخبنا في الترتيب الثالث حالياً وله 9 نقاط، بفارق 3 نقاط عن لبنان «الرابع»، ويحتاج إلى 5 نقاط على الأقل، لحسم «بطاقة الملحق»، في حال تعثر الأبيض في مباراتيه، فيما يتمسك «أسود الرافدين» بالفرصة، خاصة بعد قرار «الفيفا» بالسماح له باللعب في بغداد، بداية من لقائه مع «الأبيض».
من جانب آخر، يغادر اليوم ياسر سالم مدير المنتخب إلى العاصمة العراقية بغداد، للوقوف على كل ما يتعلق بمقر إقامة «الأبيض»، وملاعب التدريب والمباراة المرتقبة.
فيما يراقب الجهاز الفني مباريات «دوري أدنوك للمحترفين»، للوقوف على قدرات اللاعبين الدوليين المرشحين لدخول «القائمة الموسعة»، والتي تضم من 29 إلى31 لاعباً يتم تقليصها لاحقاً، وفي الوقت نفسه كلف المدرب رودولفو أروابارينا بقية أفراد الجهاز بمراقبة كل ما يتعلق بمنتخب العراق واللاعبين الدوليين المرشحين للانضمام إلى «أسود الرافدين».

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