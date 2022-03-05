«العميد» يصطاد «الصقور» بـ «الأفضلية المطلقة»



معتصم عبدالله (دبي)

أكد النصر أفضليته المطلقة على ملعبه في مواجهة فريق الإمارات، بعدما تغلب عليه بنتيجة 4-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين، على ستاد آل مكتوم ضمن «الجولة 18» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وهو الفوز الثامن من أصل 9 مباريات جمعت «العميد» و«الصقور» على ملعب الأول في الدوري، مقابل التعادل في مباراة واحدة.

وسجل ضياء سبع «هاتريك» في الدقائق 50 و75 و88، وريان مينديز في الدقيقة 93، أهداف «الأزرق» الذي رفع رصيده إلى 25 نقطة، في الوقت الذي تأزم فيه موقف «الصقور» بالخسارة الـ 14 في سجله، ليبقى في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

وغابت الفرص الحقيقية على مرمى الفريقين خلال الشوط الأول، والذي شهد تبديلاً في «الصقور»، بعد إصابة زكرياء بوليحة، ودخول جوزيف قنادو في الدقيقة 39.

ووضع ضياء سبع «العميد» في المقدمة، بالهدف الأول في الدقيقة 50، بعدما سدد كرة قوية بيسراه ارتدت من الدفاع، وتابعها اللاعب نفسه مجدداً داخل الشباك.

وعاد ضياء سبع ليضيف الهدف الثاني لـ «العميد» في الدقيقة 75، مستغلاً خطأ لدفاع «الصقور»، في إبعاد كرة، من هجمة مرتدة، أكملها داخل مرمى الحارس سهيل المطوع، ليحتفل بـ «الثنائية» الثالثة في مشواره في الدوري.

واحتفل المتألق ضياء سبع بأول «هاتريك»، في مشواره بالدوري، والأول لفريقه «العميد» منذ أبريل 2019، حينما أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 88 مترجماً تمريرة ذكية لتوزي.

وأكد ريان مينديز على أفضلية النصر بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 93، مستفيداً من تمريرة أرضية لـ «البديل» ويسلي من الجهة اليمنى.