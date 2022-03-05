الظفرة إلى «النقطة 14» بـ «رباعية»



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



حقق الظفرة فوزاً ثميناً على خورفكان 4-1، في المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن زايد، ضمن «الجولة 18»، من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، ليرفع «الفارس» رصيده إلى 14 نقطة، محتفظاً بـ «المركز 12» ويحتل «النسور» «المركز 11»، وله «18 نقطة».

والفوز هو الأول للظفرة تحت قيادة المدرب المغربي بدر الإدريسي الذي حل بديلاً للبرازيلي ميكالي «المقال» منذ 3 أيام، وأحرز «الرباعية» ماكيتي ديوب، وكارلوس كانديدو، وليونارد إيفور، وجويلهرم أوجوستو في الدقائق 12 و27 و60 و82، فيما سجل «البديل» حمدان البارود هدف خورفكان في الدقيقة 34.

وكما أن الانتصار يعد الثالث للظفرة هذا الموسم، والثالث أيضاً على خورفكان في تاريخ مواجهات الفريقين في «المحترفين»، فقد تلقى «النسور» الخسارة العاشرة هذا الموسم.

أهدت «عرضية» خالد الدرمكي، المهاجم ماكيتي ديوب هدفه الشخصي السادس بالدوري هذا الموسم، ليتقدم للظفرة بالهدف الأول الذي جاء برأسية رائعة، وأضاف لوكاس كانديدو بالرأس أيضاً في شباك أحمد ديدا حارس «النسور» الهدف الثاني لـ«الفارس»، والأول للاعب خلال 6 مباريات مع الفريق منذ انتقاله خلال «الميركاتو الشتوي».

ونجح حمدان البارود بضربة رأس في تقليص الفارق، وهو الهدف الشخصي الثاني للبارود في البطولة، وأهدر بعدها جويلهرم فرصة من انفراد تام بالحارس ديدا، قبل أن يتصدى عبدالله سلطان لتسديدة «البديل» جاسم يعقوب لينتهي الشوط الأول بتقدم الظفرة بهدفين مقابل هدف.

وسجل ليونارد إيفور هدفه الشخصي الثاني في الدوري والثالث للظفرة برأسية رائعة من ركنية جويلهرم، الذي عاد ليسجل أول أهدافه في البطولة، معززاً تقدم الظفرة بالهدف الرابع بعد تمريرة من «البديل» محمد الجنيبي.