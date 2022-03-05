10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
الظفرة إلى «النقطة 14» بـ «رباعية»
الظفرة إلى «النقطة 14» بـ «رباعية»
5 مارس 2022 20:13

 
محمد سيد أحمد (أبوظبي)


حقق الظفرة فوزاً ثميناً على خورفكان 4-1، في المباراة التي أقيمت على استاد حمدان بن زايد، ضمن «الجولة 18»، من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، ليرفع «الفارس» رصيده إلى 14 نقطة، محتفظاً بـ «المركز 12» ويحتل «النسور» «المركز 11»، وله «18 نقطة».
والفوز هو الأول للظفرة تحت قيادة المدرب المغربي بدر الإدريسي الذي حل بديلاً للبرازيلي ميكالي «المقال» منذ 3 أيام، وأحرز «الرباعية» ماكيتي ديوب، وكارلوس كانديدو، وليونارد إيفور، وجويلهرم أوجوستو في الدقائق 12 و27 و60 و82، فيما سجل «البديل» حمدان البارود هدف خورفكان في الدقيقة 34.
وكما أن الانتصار يعد الثالث للظفرة هذا الموسم، والثالث أيضاً على خورفكان في تاريخ مواجهات الفريقين في «المحترفين»، فقد تلقى «النسور» الخسارة العاشرة هذا الموسم.
أهدت «عرضية» خالد الدرمكي، المهاجم ماكيتي ديوب هدفه الشخصي السادس بالدوري هذا الموسم، ليتقدم للظفرة بالهدف الأول الذي جاء برأسية رائعة، وأضاف لوكاس كانديدو بالرأس أيضاً في شباك أحمد ديدا حارس «النسور» الهدف الثاني لـ«الفارس»، والأول للاعب خلال 6 مباريات مع الفريق منذ انتقاله خلال «الميركاتو الشتوي».
ونجح حمدان البارود بضربة رأس في تقليص الفارق، وهو الهدف الشخصي الثاني للبارود في البطولة، وأهدر بعدها جويلهرم فرصة من انفراد تام بالحارس ديدا، قبل أن يتصدى عبدالله سلطان لتسديدة «البديل» جاسم يعقوب لينتهي الشوط الأول بتقدم الظفرة بهدفين مقابل هدف.
وسجل ليونارد إيفور هدفه الشخصي الثاني في الدوري والثالث للظفرة برأسية رائعة من ركنية جويلهرم، الذي عاد ليسجل أول أهدافه في البطولة، معززاً تقدم الظفرة بالهدف الرابع بعد تمريرة من «البديل» محمد الجنيبي.

دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة
خورفكان
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©