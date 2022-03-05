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الرياضي
فيدرر.. العودة «نهاية الصيف»
فيدرر.. العودة «نهاية الصيف»
5 مارس 2022 19:42

 
جنيف (أ ف ب) 

يأمل أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر في العودة إلى الملاعب نهاية الصيف المقبل، بعد غيابه مدة ثمانية أشهر، ومعاناته في السنتين الأخيرتين من إصابات في الركبة.
ولم يخض المخضرم فيدرر، حامل لقب 20 بطولة كبرى، أي دورة منذ خسارته ربع نهائي ويمبلدون الأخير في يوليو أمام البولندي هوبرت هوركاش، وكانت الجراحة في ركبته التي تلت خسارته، الثالثة في غضون سنة ونصف السنة.
قال فيدرر للتلفزيون السويسري الرسمي «أس أر أف» على هامش كأس العالم للتزلج «أنا بحال جيدة، أتحسّن، في غضون شهرين تنقلت على عكازين، كانت فترة طويلة، وتعيّن علي الانطلاق من «الصفر»، لم تكن ركبتي على ما يرام بعد ويمبلدون».
تابع المصنف الأول عالمياً سابقاً «أصل الآن إلى مرحلة يمكنني التفكير فيها بالعودة»، مضيفاً أنه بحاجة لبعض الوقت، لتحديد ما إذا كان قادراً على العودة «في نهاية الصيف، مطلع الخريف». 

وهذا يعني أن اللاعب الذي سيبلغ الحادية والأربعين في 8 أغسطس المقبل، لن يكون قادراً على خوض بطولته المفضّلة في ويمبلدون.
وفي ظل فوزه في 13 مباراة فقط في 2020 و2021، تراجع «رودجر» إلى المركز 27 في التصنيف العالمي للمحترفين.

التنس
سويسرا
روجيه فيدرر
ويمبلدون
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