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الرياضي
عبدالله علي: مصير العين بيده ولا ينتظر هدايا الآخرين
عبدالله علي: مصير العين بيده ولا ينتظر هدايا الآخرين
5 مارس 2022 19:31

 
دبي (الاتحاد)


قال عبدالله علي مشرف فريق العين، أن صدارة «دوري أدنوك للمحترفين»، لا زالت في قبضة «الزعيم»، رغم خسارة نقطتين، عقب التعادل مع العروبة 1-1، ضمن «الجولة 18».
وقال: متفقون على وجود أخطاء في الشوط الأول، غير أن الواقع يؤكد أن التوفيق لم يحالف «الزعيم» في المباراة، حيث التزم المنافس أسلوباً دفاعياً محكماً بتقليص المساحات، مع الاعتماد على المحاولات الهجومية العكسية، فحالفه التوفيق في التسجيل، وعدم استقبال أهداف، قياساً بمعدل الهجمات التي تعرض لها مرماه، وهذا الأمر يحدث مرة في كل 5 مواسم.
وامتدح مشرف العين الدور المهم الذي ظل يضطلع به جمهور العين، في دعم ومساندة الفريق، وتعزيز الثقة في نفوس اللاعبين، مهما كانت الظروف، وقال: هناك حقيقة يؤكدها واقع المنافسة، ويدركها جميع عناصر الفريق، وهي أن مصير العين بيده، ولا ينتظر هدايا الآخرين، لذلك نحن مطالبون بالعودة القوية، وتركيزنا حالياً منصب على مباراتنا القادمة، والتي من المقرر أن نواجه فيها الجزيرة ضمن إياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.
وحول تعادل العين مع العروبة ذهاباً وإياباً، قال: أعتقد أن مواجهة الذهاب تختلف تماماً عن الإياب، حيث كان لقاء الذهاب بمثابة «الدش البارد»، بعد أن كنا متقدمين بثلاثة أهداف، ولكن لقاء الدور الثاني كان مختلفاً، حيث تقدم المنافس، ولكن بعد أن قمنا بترتيب أوضاعنا داخل الملعب، لم يحالفنا التوفيق في التسجيل.
وفيما يتعلق بحظوظ الفريق في التتويج بالدوري، قال: الحديث لا يزال مبكراً، وهناك 8 جولات، بمعدل 24 نقطة، تفصلنا عن «خط النهاية»، وبلغة الأرقام المنافسة على لقب الدوري حاضرة، ما بين المتصدر وحتى صاحب المركز التاسع، وحالياً العين يبتعد في الصدارة بفارق 4 نقاط عن «الوصيف»، نعم خسرنا 11 نقطة من بلوغ «العلامة الكاملة» خلال مشوار التحدي في الـ18 جولة، غير أن هناك عزيمة كبيرة وإصراراً لافتاً من جميع عناصر الفريق، على متابعة المشوار للنهاية وبنفس القوة.

دوري أدنوك للمحترفين
العين
العروبة
الوحدة
الجزيرة
كأس رابطة المحترفين
عبدالله علي
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