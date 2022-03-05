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الرياضي
ليدز «محلك سر» مع «مارش»!
ليدز «محلك سر» مع «مارش»!
5 مارس 2022 19:09

 
لندن (أ ف ب)


عانى الأميركي جيسي مارش الخسارة في مباراته الأولى، على رأس ليدز يونايتد أمام مضيفه ليستر سيتي صفر-1، في المرحلة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وبعد إقالته من لايبزج الألماني في ديسمبر الماضي، إثر 5 أشهر مخيبة، استُقدم مارش «48 عاماً» لإنقاذ ليدز من العودة إلى المستوى الثاني «تشامبيونشيب»، على حساب الأرجنتيني المقال ومعشوق الجماهير في ليدز مارسيلو بييلسا الذي أعاد النادي إلى دوري الأضواء.
ويقف ليدز، صاحب أسوأ دفاع في الدوري، على باب منطقة الهبوط، بفارق نقطتين عن بيرنلي الثامن عشر.
ولم يتمكن مارش من إيجاد صدمة مبكرة في مباراة حسمها جناح ليستر هارفي بارنز منتصف الشوط الثاني «67»، مسجلاً هدف الفوز في مباراته الـ100 في الدوري.
وبرغم سيطرته فترات طويلة من المباراة، خسر ليدز مباراته الخامسة توالياً، فيما ارتقى ليستر إلى المركز العاشر موقتاً.
ومارش هو ثاني أميركي يقود فريقاً في الدوري الإنجليزي، بعد بوب برادلي لفترة قصيرة مع سوانسي في 2016.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليدز
ليستر سيتي
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