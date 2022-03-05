سيبولدي مدرباً للأهلي السعودي



الرياض (أ ف ب)



أعلن النادي الأهلي السعودي تعاقده مع المدرب الأوروجوياني روبرت سيبولدي حتى نهاية الموسم، وذلك بعد إقالة الألباني بيسنيك هاسي، إثر الخسارة أمام الاتفاق في الدوري المحلي.

وأشرف سيبولدي «56 عاماً» سابقاً على أندية مكسيكية، هي كروس آسول، سانتوس لاجونا، فيراكروس، دورادوس، وتيخوانا.

حصد الحارس السابق لقب الدوري المكسيكي مرة واحدة مدرباً موسم 2017-2018، عندما أحرز جائزة أفضل مدرب، وكأس المكسيك مرة واحدة 2020.

ويعاني الأهلي العريق هذا الموسم في الدوري السعودي لكرة القدم، إذ يحتل المركز الحادي عشر بعد 23 مرحلة، بفارق 29 نقطة عن الاتحاد المتصدر.

وكان الأهلي أعلن عقب الخسارة الأخيرة إقالة هاسي، وأصدر بياناً، جاء فيه «قرّر مجلس إدارة النادي الأهلي، إنهاء علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بيسنيك هاسي».

وقدمت إدارة النادي شكرها للمدرب على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق الكروي الأول، متمنية له التوفيق في محطاته التدريبية المقبلة.