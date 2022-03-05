«قمصان مارادونا» في المزاد لصالح أوكرانيا



رضا سليم (دبي)



يقيم نابولي الإيطالي مزاداً خيرياً يطرح فيه قمصاناً موقعة من لاعبي الفريق الأول يرتدونها تكريماً للنجم الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا غداً «الأحد» أمام ميلان، ويتبرع بالأرباح لمصلحة منظمة غير ربحية تنشط في مجال استقبال اللاجئين الأوكرانيين.

أصدر نابولي بياناً نشره على موقعه الرسمي للكشف عن قميص الفريق الذي يحمل صورة مارادونا، والذي سيتم طرحه للبيع في المزاد لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين الذين يصلون إلى العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا، والذين فروا من هجوم روسيا على بلادهم.

وأضاف البيان أن النادي جهز «قمصان دييجو» للمباراة أمام ميلان في «الجولة 28» من الدوري الإيطالي تكريماً له، ويتم التبرع بأرباح الزي الرسمي الذي يحمل توقيع لاعبي الفريق لمنظمة غير ربحية لمساعدة اللاجئين.

ويرتدي أصحاب الأرض في مباراتهم أمام ميلان الحاسمة، في صراع صدارة الدوري الإيطالي القميص الأساسي الأزرق التقليدي، ويتم الإعلان عن موعد المزاد الخيري خلال الأيام المقبلة.

ويقوم النادي الإيطالي بطرح 1926 وحدة للبيع، وهو الرقم المرتبط بالعام الذي تأسس فيه النادي، وحدد سعر القميص الذي يحمل صورة مارادونا، بقيمة 150 يورو، بعد الإعلان عنه أمس الجمعة، وسيتم ارتداؤه بمناسبة مباراة نابولي وميلان، ويعدّ القميص الرابع الذي يقدمه الفريق الإيطالي تكريماً لنجم الفريق السابق منذ بداية الموسم.

وباع نابولي النسخ الثلاث السابقة بإجمالي 5778 قميصاً، في أقل من 5 ساعات، وجمع ما يقرب من مليون يورو، علماً بأنه تبرع بجزء من الأرباح لقضايا اجتماعية.