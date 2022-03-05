«أم الألعاب» في ضيافة «خورفكان للمعاقين»

دبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد ألعاب القوى بطولة ألعاب القوى لرياضة المرأة غداً «الأحد»، في نادي خورفكان للمعاقين، وذلك لفئات الناشئات والسيدات في المشي والوثب الطويل والثلاثي ورمي الرمح ورمي القرص، حيث تتزامن البطولة مع يوم المرأة العالمي، والذي يوافق 8 مارس من كل عام، وذلك تقديراً لما تقدمه المرأة الإماراتية في المجال الرياضي على جميع الأصعدة بالتميز والكفاءة والتطور المهني والتقني، بما يتماشى مع توجه الدولة لتعزيز دور المرأة في المجتمع وتأكيد وجودها الفاعل والمؤثر في مسيرة العطاء والتنمية والازدهار.

وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة ترتيبات الانطلاقة بالتعاون مع مسؤولي نادي خورفكان للمعاقين الذين أبدوا تعاونهم الإيجابي لإنجاح البطولة، وذلك بتوفير جميع الظروف الملائمة وتسخير إمكانات النادي تقديراً للدور المتعاظم الذي يضطلع به اتحاد ألعاب القوى في دعم تطور اللعبة والارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات لتحقيق المصلحة العليا للرياضة الإماراتية، وتعزيز الدور الذي يضطلع به الاتحاد في الوصول باللعبة إلى آفاق واسعة نحو الريادة والتطور واكتشاف المواهب.

وتنطلق المنافسات عند الثالثة عصراً بسباق 100 متر لفئة الشبلات بنات، ثم سباق 100 متر لفئات الناشئات والشابات والسيدات، وسباق 400 متر للناشئات والشابات والسيدات، يعقبه سباق 1000 متر لفئة الأشبال بنات.

ويقام سباق 1500 متر لفئات الناشئات والشابات والسيدات، ثم سباق 3000 متر مشي لفئات الناشئات والشابات والسيدات، يعقبه سباق 4 في 50 تتابع لفئة الشبلات ثم 4 في 100 تتابع لفئة الناشئات، يليه سباق 4 في 100 تتابع لفئة الشابات و4 في 100 تتابع لفئة السيدات.

وتتواصل بطولة ألعاب القوى للمرأة بإقامة مسابقات الوثب الطويل لفئة الشبلات، ثم رمي الرمح لفئة الشبلات ورمي القرص لفئة الناشئات، والوثب الطويل للناشئات ورمي الرمح للناشئات أيضاً، ورمي القرص للشابات، إلى جانب الوثب الثلاثي للسيدات والشابات ورمي الرمح للشابات ورمي القرص للشابات ورمي الرمح للسيدات.