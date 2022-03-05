وارن.. الوفاة «قلبية» وليست «جنائية»



تايلاند (أ ف ب)

استبعدت الشرطة التايلاندية ارتكاب جريمة تسبّبت بوفاة نجم الكريكيت الأسترالي شاين وارن، الذي يشتبه في إصابته بنوبة قلبية أدت إلى وفاته بعمر الثانية والخمسين في جزيرة كوه ساموي السياحية.

وانهالت رسائل التعزية بملك «السبين» من رؤساء حكومات، نجوم الروك ورياضيين، في تكريم لابن ملبورن الذي أسهم في تعزيز رياضة الكريكيت.

وعُثر على وارن، أحد أفضل لاعبي الكريكيت في التاريخ، وضارب 708 ويكيت في المباريات الدولية، متوفياً مساء الجمعة في فيلته الفاخرة في منتجع ساموجانا التايلاندي.

وكان من المقرر أن يلتقي بأصدقاء بحثوا عنه، عندما لم يخرج من مكان إقامته.

وقال بيان للشركة التي تدير إعماله: «برغم جهود الطاقم الطبي، لم يتمكنوا من إحيائه»، ونقلت جثته إلى المستشفى التايلندي الدولي.

وبدورها، قالت الشرطة: «لا يشتبه بوقوع أي جريمة في مكان الحادث بناء على تحقيقاتنا».

ومع استيقاظ أستراليا على هذا الخبر يوم السبت، وضع مشجعون الزهور في ملعب ملبورن للكريكيت، حيث نُصب تمثال على شرف وارن.

ووصفه رئيس الوزراء سكوت موريسون بأنه «أحد أفضل الشخصيات في أمتنا»، معلناً إقامة جنازة رسمية كاملة للنجم الراحل.