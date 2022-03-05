10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
الحوسني بطل كأس الغدير للشطرنج في العين
الحوسني بطل كأس الغدير للشطرنج في العين
5 مارس 2022 14:53

العين (الاتحاد)
توج الدولي الإماراتي عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بلقب بطولة الغدير الدولية للشطرنج الخاطف، التي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بمشاركة كبيرة من لاعبي الجاليات والدول العربية والخليجية والآسيوية ولاعبي ولاعبات نادي العين.
حصد الحوسني الكأس والميدالية الذهبية برصيد 6 نقاط من 7 جولات، بينما جاء الفلسطيني حسام التكروري في المركز الثاني برصيد 5.5 نقاط، وتساوى معه بنفس رصيد النقاط الإماراتي أحمد الرميثي الذي حل في المركز الثالث طبقاً لأنظمة كسر التعادل.
وحصدت اللاعبة أمل فاضل الشامسي جائزة أفضل لاعبة إماراتية برصيد 4.5 نقطة، وفاز هزاع صلاح بجائزة أفضل لاعب إماراتي برصيد 5 نقاط.
حضر حفل الختام وتوج الفائزين محمد أمين بن عبدالله الزرعوني الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.
وأشاد الزرعوني بدعم مجلس أبوظبي الرياضي لأنشطة وبرامج النادي لنشر رياضة الشطرنج والألعاب الذهنية بين مختلف شرائح المجتمع العيناوي، في ظل توجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس النادي، بضرورة تنظيم المهرجانات والبطولات الدولية المتنوعة للشطرنج الكلاسيكي والسريع والخاطف، من أجل زيادة التصنيفات الدولية وتطوير المستوى الفني للاعبات ولاعبي النادي، استعداداً للمشاركات الخارجية والمحلية المقبلة.
وأقيمت المنافسات بإشراف المنظم الدولي مدير البطولة المهندس طارق الطاهر المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالنادي، وذلك طبقاً للنظام السويسري من 7 جولات وحصل كل لاعب على زمن تفكير 3 دقائق للمباراة مع إضافة ثانيتين لكل نقلة من بداية المباراة، طبقاً لنظام فيشر لمسابقات الشطرنج الخاطف، وتولى رئاسة حكام البطولة الحكم الدولي الإماراتي أحمد النعيمي.

الشطرنج
نادي أبوظبي للشطرنج
نادي العين للشطرنج والثقافة
العين
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©