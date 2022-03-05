ريل بطل تحدي «آيرون مان» في دبي

دبي (الاتحاد)

حسم البلجيكي مارتن فان ريل صراع الأقوياء، وأحرز لقب النسخة السابعة من بطولة «آيرون مان» دبي للترايثلون متفوقاً على 2600 رياضي ورياضية من 100 دولة من مختلف قارات العالم شاركوا في البطولة التي أقيمت بدعم مجلس دبي الرياضي، واستقطبت 1675 مشاركاً من خارج الدولة.

وقطع فان ريل مسافة السباق البالغة 113 كيلومتراً بزمن قدره 3:26:06 ساعات، والتي تضمنت ثلاث مسابقات هي السباحة لمسافة 1.9 كيلومتراً، والدراجات الهوائية لمسافة 90 كيلومتراً، والجري لمسافة 21.1 كيلومتراً، فيما تمكنت الألمانية لورا فيلبس المصنفة رقم (3) على العالم من إحراز لقب السيدات بزمن 03:53:03 ساعات، متفوقة على حاملة اللقب السويسرية دانيلا ريف المصنفة رقم (2) على العالم التي حلت في المركز الثاني بزمن 03:56:55 ساعات.

وحل الدنماركي دانيل بايك جارد في المركز الثاني في فئة الرجال بعد إنهائه السباق في زمن 03:27:54 ساعات، وجاء الفرنسي بيير لي كور في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن 03:33:01 ساعات، وفي فئة السيدات جاءت البريطانية لوتي لوكاس التي تقيم وتدرب في دبي في المركز الثالث بزمن 04:07:03 ساعات.

وتوج سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأحمد الحاج مدير البطولة الفائزين بالمراكز الأولى بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.

شارك في البطولة 46 رياضياً ورياضية من المواطنين، من بينهم 40 من الرجال و6 سيدات، فيما وصل إجمالي عدد المشاركين من المحترفين في البطولة إلى 40 محترفاً ومحترفة من بينهم 27 محترفاً من الرجال و13 محترفة من السيدات، وكان من بين المحترفين الرجال المشاركين في البطولة 3 من أفضل 10 مصنفين على مستوى العالم، بالإضافة إلى المصنفة رقم 2 على العالم المحترفة السويسرية دانيلا ريف والمصنفة رقم 3 على العالم الألمانية لورا فيليب، كما وصل عدد الفرق المشاركة في النسخة السابعة من البطولة إلى 89 فريقاً.