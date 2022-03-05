العامري نجم مباراة الجزيرة والشارقة بـ «الإنقاذ 6»



مصطفى الديب (أبوظبي)



شهدت مباراة الجزيرة والشارقة في قمة «الجولة 18» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، تألقاً لافتاً من جانب عبد الرحمن العامري «الحارس الشاب» لـ «فخر أبوظبي»، الذي شارك أساسياً في اللقاء، بسبب إصابة الحارس المخضرم» علي خصيف.

وتألق العامري في التصدي لهجمات لاعبي «الملك» خاصة في الشوط الثاني، وأنقذ 6 تسديدات وفرصاً مؤكدة من جانب هجوم الضيوف بقيادة مالانجو.

وليست هده المرة الأولى التي يثبت فيها العامري قدرته على حراسة «عرين» حامل لقب الدوري، حيث شارك في 4 مباريات سابقة، ولعب بذلك 5 لقاءات خرج في 3 منها بشباك نظيفة.

وقام حارس الجزيرة صاحب الـ 23 عاماً بالتصدي لـ 21 كرة خطيرة، واختار جمهور «فخر أبوظبي» العامري كأفضل لاعب في المباراة، وفق الاستفتاء الجماهيري الذي أجراه النادي على حسابه بـ «تويتر».