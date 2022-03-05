10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
العامري نجم مباراة الجزيرة والشارقة بـ «الإنقاذ 6»
العامري نجم مباراة الجزيرة والشارقة بـ «الإنقاذ 6»
5 مارس 2022 14:23

 
مصطفى الديب (أبوظبي)


شهدت مباراة الجزيرة والشارقة في قمة «الجولة 18» لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، تألقاً لافتاً من جانب عبد الرحمن العامري «الحارس الشاب» لـ «فخر أبوظبي»، الذي شارك أساسياً في اللقاء، بسبب إصابة الحارس المخضرم» علي خصيف.
وتألق العامري في التصدي لهجمات لاعبي «الملك» خاصة في الشوط الثاني، وأنقذ 6 تسديدات وفرصاً مؤكدة من جانب هجوم الضيوف بقيادة مالانجو.
وليست هده المرة الأولى التي يثبت فيها العامري قدرته على حراسة «عرين» حامل لقب الدوري، حيث شارك في 4 مباريات سابقة، ولعب بذلك 5 لقاءات خرج في 3 منها بشباك نظيفة.
وقام حارس الجزيرة صاحب الـ 23 عاماً بالتصدي لـ 21 كرة خطيرة، واختار جمهور «فخر أبوظبي» العامري كأفضل لاعب في المباراة، وفق الاستفتاء الجماهيري الذي أجراه النادي على حسابه بـ «تويتر».

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
الشارقة
علي خصيف
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©