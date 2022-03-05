الوحدة «آخر سعادة» بأطول «سلسلة انتصارات»



منير رحومة (دبي)



حقق الوحدة أطول سلسلة انتصارات، في «دوري أدنوك للمحترفين» هذا الموسم، بحصد فوزه السادس على التوالي، ليكون الفريق الوحيد الذي ينجح في الحفاظ على نتائجه الإيجابية، منذ «الجولة 13»، عندما فاز على النصر في 9 يناير الماضي، وصولاً إلى «الجولة 18» بفوزه على شباب الأهلي 3-1.

وحصد «العنابي» 18 نقطة كاملة، خلال المسيرة الرائعة التي يعيشها، وأسهمت في دخوله سباق المنافسة على لقب الدوري بقوة، بعد أن عزز رصيده في المركز الثاني بـ 39 نقطة، وبفارق 4 نقاط فقط عن العين «المتصدر».

ونجح «أصحاب السعادة» منذ تولي الفرنسي جريجوري قيادة الفريق، في تصحيح المسار، والانطلاقة بقوة في سباق الدوري، ليشعل الصراع على المراكز المتقدمة، بفضل التطور في الأداء والمستوى، والنجاح الكبير للفريق من مباراة إلى أخرى، وفي جميع المسابقات.

ورغم أن العين حقق 13 انتصاراً في الدوري إلى الآن، وبفارق فوزين عن الوحدة، إلا أن «الزعيم» لم ينجح في تحقيق مسيرة طويلة من النتائج الإيجابية، وفي كل مرة يتوقف عند أربع مباريات متتالية فقط.

وأشعل «العنابي» سباق المنافسة على «الدرع»، خاصة بعد تخطيه نخبة من الفرق القوية مثل شباب الأهلي والوصل وبني ياس والنصر، في انتظار الموقعة المثيرة مع العين صاحب المركز الأول يوم 12 مارس الجاري، على استاد آل نهيان في أبوظبي، والتي من شأنها أن تشكل منعرجاً حقيقياً في المنافسة على اللقب خلال بقية المشوار.

نتائج آخر 6 مباريات لـ «العنابي»

النصر - الوحدة 1-2

الوحدة - العروبة 4-2

بني ياس - الوحدة 0-1

الوحدة - العروبة 1-0

الوحدة - الوصل 2-1

شباب الأهلي - الوحدة 1-3