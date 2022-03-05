الزمالك «رقم قياسي» في «تعاقدات المدربين»

رضا سليم (دبي)



سجل الزمالك رقماً قياسياً في التعاقد مع المدربين في المواسم الأخيرة، بعد تعاقده مؤخراً مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق، في موسم 2014-2015، ومع عودته يكون المدرب رقم 20 في 7 مواسم لـ «القلعة البيضاء»، بعضهم رحل بعد أيام، وآخرون حققوا إنجازات مع الفريق.

يأتي تعاقد الزمالك مع المدرب فيريرا، خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته، من أجل عودة الإنجازات من جديدة، حيث سبق وأن حقق مع الفريق درع الدوري، بعد غياب دام 11 موسماً، وكأس مصر موسم 2014-2015، ورحل في نوفمبر 2015 لتدريب السد القطري.

وسبق للمدرب فيريرا «75 عاماً» الإشراف على تدريب 3 أندية في البرتغال: بنفيكا وبورتو وسبورتينج، ويملك تجارب في الدوريات العربية، بعد أن أشرف على الفتح الرباطي المغربي موسم 1995-96، والسد من 2015 إلى 2019.

وتوافد على الزمالك 19 مدرباً على مدار 7 مواسم، وحققوا مع الفريق 7 بطولات، عن طريق الفرنسي باتريس كارتيرون «الدوري والسوبر المصري والسوبر الأفريقي»، والسويسري كرستيان جروس «الكونفدرالية»، وخالد جلال «كأس مصر»، ومحمد حلمي «السوبر».

بدأ مسلسل التعاقدات في موسم 2015-2016، بالبرازيلي ماركوس باكيتا، والذي لم يكمل شهراً، ليتولى أحمد حسام ميدو المسؤولية، ورحل أيضاً بعد 36 يوماً، وقاد محمد صلاح الفريق بشكل مؤقت، قبل التعاقد مع الأسكتلندي أليكس ماكليش الذي لم يستمر 3 أشهر، ليتم إسناد المسؤولية لمحمد حلمي.

في موسم 2016-2017، تولى مؤمن سليمان القيادة، خلفاً لمحمد حلمي، وقاد الفريق لنهائي دوري الأبطال، لكنه رحل سريعاً، ليعود حلمي، ويُتوج بالسوبر المحلي على حساب الأهلي، قبل تعيين البرتغالي إيناسيو الذي رحل بعد 3 أشهر، ليتولى طارق يحيى المسؤولية مؤقتاً.

بدأ الزمالك موسم 2017-2018 مع المونتينجري نيبوشا الذي لم يستمر 4 أشهر، وخلفه إيهاب جلال لمدة 3 أشهر، ثم خالد جلال الذي يُتوج بكأس مصر، وفي موسم 2018-2019 قاد السويسري كرستيان جروس الفريق إلى الفوز بـ «الكونفدرالية»، ليرحل بعد 10 أشهر. ويعود خالد جلال من جديد.

تولى طارق يحيى الفريق في بداية الموسم 2019-2020، قبل التعاقد مع الصربي ميتشو الذي لم يستمر إلا 4 أشهر فقط، وتم تعيين كارتيرون الذي أكمل الموسم، وفاز بالسوبر المصري والأفريقي.

استمر كارتيرون في موسم 2020-2021، قبل أن يرحل في سبتمبر الماضي، خلفه البرتغالي باتشيكو الذي تواجد مع الفريق، في نهائي دوري الأبطال، قبل أن يعود كارتيرون من جديد لقيادة الزمالك إلى الفوز بالدوري، ورحل مؤخراً، ويعود فيريرا بعد 6 سنوات و3 أشهر.