10 منتخبات أولمبية في «دولية دبي»



معتصم عبدالله (دبي)



تشارك 10 منتخبات أولمبية في بطولة دولية ودية ينظمها اتحاد الكرة، بالتعاون مع «ايست سبورت السويدية الدولية»، في دبي من 20 إلى 29 مارس الحالي، وتأتي ضمن التحضيرات لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً التي تقام في ضيافة أوزبكستان من 1 إلى 19 يونيو المقبل، بمشاركة 16 منتخباً.

وتضم قائمة المنتخبات التي تخوض «دولية دبي الودية»، 9 منتخبات تتأهب لكأس آسيا تحت 23 وتشمل الإمارات، والسعودية، وقطر، والعراق، واليابان، والصين، وأوزبكستان، وفيتنام، وتايلاند، إلى جانب كرواتيا منتخب أوروبي وحيد من بين المشاركين.

وتُلعب مباريات البطولة خلال أيام «الفيفا»، حيث يفتتح «الأبيض الأولمبي» مشواره بمواجهة الصين في 23 مارس، على أن يخوض مباراته الثانية أمام أوزبكستان يوم 26 مارس، تعقبها مواجهات تحديد المراكز، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن الملاعب المستضيفة.

وحجز «الأبيض الأولمبي» تحت قيادة مدربه الحالي الإسباني دينس سيلفا، مقعدة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، بتصدره ترتيب المجموعة الخامسة في التصفيات التي استضافتها مدينة الفجيرة في أكتوبر الماضي، برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من قيرغيزستان والهند و3 لعُمان، ليحصل منتخبنا على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة.

ويشارك في النهائيات المرتقبة بأوزبكستان 16 منتخباً، من بينها 4 منتخبات سبق لها التتويج باللقب، العراق 2013، اليابان 2016، أوزبكستان 2018، كوريا الجنوبية 2020، إلى جانب 9 منتخبات سبق لها بلوغ الدور نصف النهائي من قبل، في حين تشارك طاجيكستان وتركمانستان للمرة الأولى في النهائيات.

وضعت قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً منتخبنا الأولمبي، ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب السعودية واليابان وطاجيكستان، وأسفرت القرعة عن وجود أوزبكستان «المستضيف»، إيران، وقطر، وتركمانستان في المجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية أستراليا، والأردن، والعراق، والكويت، والمجموعة الثالثة كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، وماليزيا.