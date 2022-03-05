كلوب يشترط «الطاقة» للبقاء مع ليفربول



ليفربول (رويتر)

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول، إنه ربما يمدد تعاقده مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد انتهاء عقده الحالي في 2024، بشرط أن تتوفر لديه الطاقة للقيام بالمهمة.

وتولى كلوب «54 عاماً»، وهو ألماني تدريب ليفربول في 2015، وقاده إلى الفوز بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى كأس رابطة المحترفين المحلية.

وخلال حديث للصحفيين وقبل الفوز 2-1 على نوريتش سيتي في كأس إنجلترا، قال كلوب إنه لا يعرف إن كان سيمدد عقده مع ليفربول أم لا؟

وأشار كلوب إلى أن قرار التمديد من عدمه سيعتمد على «مستوى الطاقة الشخصية» لديه،

وقال «أحب عملي لكني قلت غير مرة، إنه لا بد من وجود شيء آخر في العالم، وحالياً لدي طاقة كبيرة، لكن لا بد لي من التأكد من وجود هذه الطاقة «في 2024 قبل البت في قرار التمديد».

وأردف كلوب قائلاً: «لا أشعر بقلق على مستقبلي، وليس لدي خطة، ويمكن أن أتخذ قرارات في أي وقت، ولكن الخطط تتعلق بمستقبل النادي، وهذا ما نعمل عليه دائماً».