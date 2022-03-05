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الرياضي
محمد عبدالله مستشاراً لـ «المواهب الرياضية المتميزة»
محمد عبدالله مستشاراً لـ «المواهب الرياضية المتميزة»
5 مارس 2022 12:30

دبي (الاتحاد)
أعلنت وكالة المواهب الرياضية المتميزة، إحدى الشركات الوطنية الرائدة، عن تعيين محمد عبدالله مستشاراً للوكالة ومديراً لإدارة تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية، وذلك باعتباره إحدى الكفاءات الوطنية الذين حققوا نجاحات بارزة في المجال الرياضي على كافة الأصعدة بعلاقات الدولية الواسعة.
تم توقيع العقد بحضور الدكتور فيصل علي موسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة فام القابضة، رئيس مجلس إدارة الوكالة، ونورا الجسمي عضو مجلس الإدارة، وعلي عبدالله بن حيدر عضو مجلس الإدارة، وأشرف أحمد محمد، عضو مجلس الإدارة، وخالد ياسين العضو المنتدب، وذلك إيذاناً ببداية مرحلة جديدة من العمل لتحقيق الاستراتيجية المستهدفة التي تعزز دور الوكالة في الارتقاء بالعمل الرياضي الاحترافي في مجالات عدة ستحدث مفاجآت قوية في الفترة القادمة لبلوغ المنجزات الوطنية.
وقال الدكتور فيصل علي موسى: إن فكرة التعاقد مع محمد عبدالله نابعة من الرغبة في تحقيق المخرجات التي تسعى إليها الوكالة بالعمل على إنجاز الخطة المقررة، ودعم المجالات التطويرية التي تصب في مصلحة الرياضة الإماراتية وفق أفضل المؤشرات العلمية والممارسات المتبعة التي تعتمد على التحليل العلمي والتجربة الجيدة، وتفعيل دور الرياضة الاستثماري من خلال الشراكات المرتقبة مع مؤسسات رياضية مختلفة، فضلاً عن مشروع رائد من شأنه أن يعزز التطور المنشود على مستوى الأندية والمنشآت الرياضية، بما يتماشى مع رؤيتهم الداعمة للتطور والريادة التي تصب في المقام الأول بالمصلحة العليا للرياضة والرياضيين.
يذكر أن محمد عبدالله يمتلك خبرات رياضية طويلة، إذ تم تعيينه سفيراً للجنة الأولمبية الكرواتية في دولة الإمارات والشرق الأوسط، استناداً إلى خبرته الميدانية الواسعة في مجال التواصل الدوليـ بوجوده في السابق مديراً للمكتب الخاص لرئيس رابطة دوري المحترفين الإنجليزي في الدولة والشرق الأوسط.

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