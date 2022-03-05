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الرياضي
«البراقة الخامسة» الأجمل في افتتاح «الشارقة للجواد العربي»
«البراقة الخامسة» الأجمل في افتتاح «الشارقة للجواد العربي»
5 مارس 2022 11:42

محمد حسن (الشارقة)
خطفت المهرة «ع ج البراقة الخامسة» لمربط عجمان، الأضواء خلال افتتاح فعاليات مهرجان الشارقة الدولي الثالث والعشرون للجواد العربي، الذي انطلق بنادي الشارق للفروسية والسباق، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمشاركة 271 جواداً.
وينظم المهرجان، الذي يقام على مدى 3 أيام، نادي الشارقة للفروسية والسباق برعاية هيئة مطار الشارقة الدولي، الراعي الرسمي للمهرجان، ومجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية.
وجاء تفوق المهرة «ع ج البراقة الخامسة»، التي أكملت ثلاثية لمربط عجمان، في ختام منافسات اليوم الأول، عندما تصدرت شوط فئة المهرات عمر 3 سنوات وحققت أعلى معدل بلغ 93.38 نقطة.
وكانت المهرة «أم دي أس روضة» لقصي عبيد الله، قد استهلت الفعاليات بإحراز المركز الأول في شوط المهرات عمر سنة «أ»، محققة 91.75 نقطة، وذهبت صدارة القسم «ب» للمهرة «دي نجلاء» لمربط دبي، التي حققت 93.13 نقطة ثاني أعلى معدل في المنافسات.
وتصدرت «ع ج سجلا» لمربط عجمان، القسم «ج» مسجلة 92.75 نقطة، وحلقت «ع ج غزالة» وهي أيضاً لمربط عجمان، بالمركز الأول في شوط المهرات عمر سنتين القسم «أ»، محققة 92.75 نقطة، فيما اعتلت «آر ايه كي عنود» لمربط امارا، صدارة القسم «ب»، وحققت أيضاً 92.75 نقطة.

مهرجان الشارقة للجواد العربي
الشارقة
نادي الشارقة للفروسية والسباق
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