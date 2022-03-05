شباب الأهلي يتفوق على الوصل في «ديربي اليد»

رضا سليم (دبي)

قفز شباب الأهلي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدور النهائي لدوري أقوياء اليد، بعد فوزه في «ديربي دبي» على الوصل بنتيجة 35-24 في المباراة التي جرت بينهما بصالة «الفرسان»، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 18-11، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط ويتحرك من المركز الرابع إلى الثاني مؤقتاً، خاصة أن المباراة كانت الوحيدة في اليوم الأول للجولة الرابعة، فيما تحرك الوصل بنقطة الخسارة من المركز السابع وقبل الأخير إلى المركز السادس مؤقتاً.

من ناحية أخرى، كشف ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد عن التعديلات التي طرأت على قانون اللعبة وسيتم تطبيقها في المباريات، وتم تعميمها على الأندية والتي تتضمن اعتماد الكرة التي سيتم اللعب بها دون استخدام الصمغ، على أن يكون محيطها ووزنها أقل من الكرات التي تلعب بالصمغ، والتعديل الثاني عدد التمريرات في حالة اللعب السلبي بعد رفع الحكم لشارة التحذير، ستكون 4 بدلاً من 6 تمريرات.

ويتضمن التعديل الثالث، وجود دائرة في منتصف الملعب قطرها 4 أمتار يُسمح للرامي فقط وزملائه بالتواجد في هذه المنطقة وتنفذ الرمية متى ما لامس اللاعب المنطقة، ويسمح له بالجري أثناء التنفيذ، والحالة الرابعة في حالة التصويب في وجه الحارس، سواء في حالة الانفراد أو من مركز الدائرة، فيتكون العقوبة الإيقاف دقيقتين، شريطة ألا يكون الحارس متحركاً لمسار الكرة.