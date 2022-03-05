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الرياضي
الأهلي يقيل هاسي
الأهلي يقيل هاسي
5 مارس 2022 11:10

 
الرياض (أ ف ب) 

تغلب الاتفاق على ضيفه الأهلي1-صفر، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات «الجولة 23» من بطولة السعودية لكرة القدم.
وعلى إثر الخسارة، قرر الأهلي إقالة مدربه الألباني بيسنيك هاسي، وأصدر بياناً جاء فيه «قرر مجلس إدارة النادي الأهلي إنهاء علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بيسنيك هاسي».
وقدمت إدارة النادي شكرها للمدرب على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق الكروي الأول متمنية له التوفيق في محطاته التدريبية المقبلة.
في المقابل، نجح أحمد الحنفوش، مدرب الاتفاق الموقت الذي خلف الصربي المقال فلادان ميلويفيتش في تجربته الأولى مع الفريق، وقاده للخروج من مراكز الهبوط مؤقتاً.
وبعد نهاية المباراة، أعلنت إدارة الاتفاق أيضاً تعاقدها مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، ليتولى قيادة الفريق الأول، ويقود «الفرنسي» تدريبات الفريق، تحضيراً لمواجهة النصر، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي.
وأعربت إدارة الاتفاق عن شكرها الجزيل للمدرب أحمد الحنفوش وجهازه الفني الموقت على جهودهم في قيادة مباراة الاتفاق ضد الأهلي.
ورفع الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة، ليصعد إلى المركز الثالث عشر في ترتيب دوري الدوري، مع تبقي مباراة مؤجلة أمام الهلال، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 25 نقطة من 23 مباراة، في المركز الحادي عشر.

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