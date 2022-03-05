شباب الأهلي.. نهاية «الأرقام الصامدة»!



سلطان آل علي (دبي)



لم تكن خسارة شباب الأهلي من الوحدة في الدوري بنتيجة 3-1، باستاد راشد، ثمنها ثلاث نقاط وحسب، بل جاءت لتمثّل نهاية «أرقام صامدة» لسنوات، ومواسم طويلة جداً لـ «الفرسان»، وتزيد من الفترة المتذبذبة التي يمر بها الفريق في الفترة الأخيرة!

تعد خسارة شباب الأهلي من الوحدة على استاد راشد، هي الأولى للفريق أمام الفريق «العنابي» منذ ما يقارب الـ11 عاماً في الدوري، وتحديداً منذ 28 مايو 2011، عندما انتصر الوحدة على شباب الأهلي بهدفين في استاد راشد.

وكما أن خسارة المباراة جاءت بعد سلسلة 9 مباريات، فاز فيها شباب الأهلي 5 مرات، وحضر التعادل 4 مرات، قبل الخسارة من الوحدة، علماً بأن «الفرسان» خسر من «العنابي» على ملعبه، ولكن في استاد العوير عام 2019، وبذلك انتهى هذا الرقم «الصامد» لسنوات طويلة لـ «الفرسان».

وكسرت الخسارة أيضاً رقماً متميزاً لشباب الأهلي، حيث إنه خسر مباراتين على التوالي في الدوري أمام الشارقة 1-0 ثم الوحدة 3-1، وهو أمر لم يحدث منذ بداية موسم 2018-2019، حين خسر شباب الأهلي في الجولتين الثالثة والرابعة من الشارقة والعين على التوالي بنتيجة 2-1 في المباراتين، وبذلك يخسر «الفرسان» مباراتين متتاليتين للمرة الأولى، بعد 83 مباراة متتالية في الدوري، لم يحدث فيها هذا الأمر!