10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
الرياضي
شباب الأهلي.. نهاية «الأرقام الصامدة»!
شباب الأهلي.. نهاية «الأرقام الصامدة»!
5 مارس 2022 10:55

 
سلطان آل علي (دبي)


لم تكن خسارة شباب الأهلي من الوحدة في الدوري بنتيجة 3-1، باستاد راشد، ثمنها ثلاث نقاط وحسب، بل جاءت لتمثّل نهاية «أرقام صامدة» لسنوات، ومواسم طويلة جداً لـ «الفرسان»، وتزيد من الفترة المتذبذبة التي يمر بها الفريق في الفترة الأخيرة!
تعد خسارة شباب الأهلي من الوحدة على استاد راشد، هي الأولى للفريق أمام الفريق «العنابي» منذ ما يقارب الـ11 عاماً في الدوري، وتحديداً منذ 28 مايو 2011، عندما انتصر الوحدة على شباب الأهلي بهدفين في استاد راشد. 

وكما أن خسارة المباراة جاءت بعد سلسلة 9 مباريات، فاز فيها شباب الأهلي 5 مرات، وحضر التعادل 4 مرات، قبل الخسارة من الوحدة، علماً بأن «الفرسان» خسر من «العنابي» على ملعبه، ولكن في استاد العوير عام 2019، وبذلك انتهى هذا الرقم «الصامد» لسنوات طويلة لـ «الفرسان». 

وكسرت الخسارة أيضاً رقماً متميزاً لشباب الأهلي، حيث إنه خسر مباراتين على التوالي في الدوري أمام الشارقة 1-0 ثم الوحدة 3-1، وهو أمر لم يحدث منذ بداية موسم 2018-2019، حين خسر شباب الأهلي في الجولتين الثالثة والرابعة من الشارقة والعين على التوالي بنتيجة 2-1 في المباراتين، وبذلك يخسر «الفرسان» مباراتين متتاليتين للمرة الأولى، بعد 83 مباراة متتالية في الدوري، لم يحدث فيها هذا الأمر!

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الوحدة
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©