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الرياضي
13 مارس.. موعد كأس رئيس الدولة للبولو
13 مارس.. موعد كأس رئيس الدولة للبولو
5 مارس 2022 10:39

 
غنتوت (الاتحاد)

يستعد نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو لإقامة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو في نسختها الـ22، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، خلال الفترة من 13 إلى 27 مارس الحالي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو، بما يضمن النجاح للبطولتين وذلك وسط مشاركة مميزة ورعاية كبيرة من الشركات والمؤسسات الوطنية مواصلة للنجاحات التي ظلت تحققها البطولة الغالية التي يحمل لقبها فريق غنتوت بفوزه في النهائي الذهبي في البطولة الأخيرة التي أقيمت من دون جمهور على فريق الحبتور.
وتمثل كأس صاحب السمو رئيس الدولة البولو ختام نشاط نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو الموسم الحالي، والذي اشتمل على العديد من المنافسات الرياضية والفعاليات المجتمعية وسط تنظيم أنيق كان محل إشادة من الجميع.
وأكد حمد عبد الرحمن الشيخ المدير التنفيذي للنادي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أن اللجنة حرصت على التنسيق مع الفعاليات الرياضية البارزة خلال تلك الفترة بما يضمن النجاح المنشود للبطولة الغالية والتي تقام وفقا للإجراءات الاحترازية التي اتخذها النادي منذ انطلاقة موسمه الرياضي المجتمعي الحالي، بتوجيهات من القيادة العليا، وتعليمات مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك وفقاً للبروتوكول الصحي، الذي ساهم في إنجاح الموسم الرياضي الاستثنائي.

البولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
مجلس أبوظبي الرياضي
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