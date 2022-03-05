أزبيليكويتا «رأس الأولويات» في «كتالونيا»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يأمل برشلونة في تدعيم دفاعه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة «الميركاتو الصيفي»، بثلاثة أو أربعة مدافعين، لتوفير البدائل المناسبة للمصابين في هذا الخط، ولمن تقدم بهم العمر مثل جيرار بيكيه وجوردي ألبا.

ويضع تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ «البارسا» على رأس أولوياته المدافع الإسباني سيزار أزبيليكويتا «كابتن» تشيلسي الإنجليزي، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل.

ويعتبر أزبيليكويتا «32 عاماً» من اللاعبين المخضرمين في الدفاع، ويتمتع بالقدرة على اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، ومعروف بقدرته على القيادة، حيث قاد «البلوز» إلى الفوز بدوري الأبطال «الشامبيونزليج» وكأس العالم للأندية.

وينوي برشلونة تقديم عقد لمدة عامين حتى «صيف 2024»، مع خيار مده سنة إضافية حسب مستوى أدائه.

وهناك مدافع آخر في تشيلسي يحظى باهتمام «البارسا»، هو الدانماركي أندرياس كريستينسن «25 عاماً»، ويتردد أن أليماني المدير الرياضي لـ «البلاوجرانا» كان في إنجلترا منذ أيام، قليلة لإنهاء صفقة انتقاله إلى برشلونة، حيث تم تقديم عرض مدته 4 سنوات للمدافع الدانماركي.

وهناك أسماء أخرى يضع برشلونة عينه عليها ويتابعها بدقة للاختيار من بينها، وأهمهم الدولي المغربي نصير مزراوي «24 عاماً»، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، وهو ظهير أيمن، والإسباني أليخاندرو جريمالدو «26 عاماً» لاعب بنفيكا البرتغالي، وهو ظهير أيسر، والمدافع الإسباني جافي جالان «27 عاماً» لاعب سيلتا فيجو، والذي يلعب بيسراه أيضاً، والإسباني أليكس مورينو «28 عاماً» لاعب ريال بيتيس.

ويفضل تشافي هذه الأسماء، لأن ثلاثة منهم إسبان، ولا توجد مشكلة في اللغة، ولن يجدوا صعوبة في التأقلم مع لعب «البارسا»، والرابع المغربي نصير مزراوي يجيد الإسبانية أيضاً، فضلاً عن أنه «ظهير عصري» يجيد اللعب في مركز الجناح، ولا يقل مهارة عن مواطنه أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان.