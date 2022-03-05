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الرياضي
ماركينيوس يحذر سان جيرمان من صحوة «الريال»!
ماركينيوس يحذر سان جيرمان من صحوة «الريال»!
5 مارس 2022 09:41

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


لا صوت يعلو فوق صوت المواجهة المرتقبة والحاسمة، بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب دور الـ16 لدوري الأبطال «الشامبيونزليج»، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، على ملعب «سانتياغو برنابيو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، وتفوق سان جيرمان 1- صفر في مباراة الذهاب بملعب «حديقة الأمراء» في باريس قبل أسبوعين، ولكنه فوز غير كافٍ لحسم التأهل إلى ربع النهائي.
ولهذا كان البرازيلي ماركينيوس قائد الفريق الباريسي حريصاً على أن يحذر زملاءه من هذه المواجهة، مؤكداً أنهم لم يحققوا شيئاً حتى الآن، رغم فوزهم في الذهاب، وعليهم ألا يفرطوا في الثقة والتفاؤل، لأن مباراة الإياب ستكون «معقدة» لأن صحوة «الريال» ممكنة.
وقال ماركينيوس في حديث لراديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت: لا شك أن نتيجة الذهاب كانت إيجابية، ونحن سعداء بما حققناه خلالها، ولكننا نعرف في الوقت نفسه أن مباراة الإياب ستكون مختلفة، فالكل مباراة ظروفها وقصتها، وعلينا أن نبذل أقصى جهد، وإخراج أفضل ما عندنا، وأن نواصل العمل حتى موعد المباراة. 

وأضاف: قطعنا خطوة نحو ربع النهائي، ولكننا لم نفز بشيء، و«الريال» لديه ما يكفي من الأوراق الرابحة، لكي يعرضنا للخطر، بخلاف أنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، حتى وإن كان لم يظهر بالصورة اللائقة في مباراة الذهاب.
واعترف ماركينيوس بأن تقدم سان جيرمان بهدف، يجعل أقدام اللاعبين ثابتة على الأرض، مع تسليمه بأن النتيجة مفتوحة على كل الاحتمالات. 

كما اعترف ماركينوس بأن كيليان مبابي صاحب الهدف الوحيد في الذهاب، هو الورقة الرابحة الأولى لسان جيرمان، ولكن هناك أيضاً لاعبين آخرين على درجة عالية من الكفاءة، وقال: كليان يسجل الأهداف، ويتمتع بفاعلية وحسم كبيرين، وأراه أفضل لاعب في العالم خلال الوقت الحالي، غير أن كل اللاعبين مهمين.
وبشأن الأرجنتيني ليونيل ميسي الوافد من برشلونة، والذي لم يحقق حتى الآن موسماً جيداً، مثلما كان يأمل النادي وجماهيره، قال ماركينيوس: لست قلقاً بشأن «البرغوث»، ورغم ما واجهه من انتقادات، وما تعرض له من هجوم، إلا أنه يواجه حياة جديدة في بلد جديد، ولكنه يتأقلم شيئاً فشيئاً، وبدأ يعتاد على لعبنا، ونحن حريصون على توفير أفضل الظروف له لكي يتألق ويبدع.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
باريس سان جيرمان
ريال مدريد
ماركينيوس
ليونيل ميسي
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