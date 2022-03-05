«الفتى الذهبي».. عودة مؤجلة!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن النرويجي إيرلينج هالاند «21 عاماً» لاعب بروسيا دورتموند الألماني، لن يكون بمقدوره العودة قريباً إلى «المستطيل الأخضر»، بسبب تفاقم إصابته العضلية التي ربما تبعده إلى شهر أبريل المقبل، بعد أن تردد عودته خلال أسبوع أو 10 أيام من الآن على أقصى تقدير.

هذا ما أكدته صحيفة «بيلد» وشبكة «سكاي ألمانيا»، حيث أصبح ناديه ومديره الفني ماركو روزه مضطرين للانتظار بضعة أسابيع أخرى، حتى يكتمل شفاء «الفتى الذهبي».

وتعود إصابة هالاند إلى 22 يناير الماضي، في مباراة فريقه أمام هوفانهايم في الدوري الألماني «البوندسليجا»، والتي انتهت 3-2 لمصلحة دورتموند.

وقالت «بيلد» و«سكاي» ألمانيا: إن الملاعب لن تشهد عودة هالاند، إلا بعد فترة التوقف الخاصة بمباريات «الأجندة الدولية» في نهاية مارس الجاري.

وفي حالة جاهزية هالاند في بداية أبريل المقبل، فإنه سيشارك في مباراة لايبزج المهمة في «البوندسليجا» يوم 2 أبريل، والتي يأمل المدير الفني لبروسيا دورتموند أن يحقق فيها نتيجة إيجابية، لتقليص فارق النقاط بينه وبين بايرن ميونيخ على قمة ترتيب المسابقة، إذ إن الفارق بينهما حالياً وصل إلى 8 نقاط.

وفي غياب هالاند، تراجعت نتائج دورتموند، وبوجه خاص في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، حيث خسر من راينجرز جلاسجو الإسكتلندي 4-2 في الذهاب، وتعادل في الإياب 2-2، بينما شهد الفريق خسارة واحدة في «البوندسليجا»، إلا أنه وقع في فخ التعادل 1-1 أمام أوجسبرج.

وكانت شبكة «سكاي ألمانيا» أعلنت هذا الأسبوع عن وجود هالاند في ميونيخ لاستكمال علاجه من إصابته العضلية المتفاقمة، في حين كشفت صحيفة «سبورت» الكتالونية النقاب عن لقاء تم بينه وبين تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، خلال الفترة نفسها، من أجل التفاوض المباشر معه، بشأن الانتقال إلى «البارسا»، ولكي يوضح له المشروع الرياضي للفريق، والذي يعتمد عليه بالأساس، ويضعه واجهة للفريق قبل أي نجم آخر.